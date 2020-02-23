Здоровье
Газета.RuЭвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо
Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.
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с чего всё началось
Как написал Ляшко в Facebook, иностранная гражданка почувствовала боль в животе накануне, "после осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование по специализированным профильным областным специалистом".РИА Новости05:38
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