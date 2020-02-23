с чего всё началось

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что иностранке, которую эвакуировали вместе с украинцами из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, вызвали скорую помощь в воскресенье, 22 февраля. Об этом он написал на своей странице в Fecebook.

Эвакуированной из КНР на Украину иностранке стало плохо

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