Общество

Вести.RuВести.RuЭвакуированные из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россиян и иностранцев, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV, поместят на карантин в Тюмени. Об этом рассказала вице-премьер России, глава оперативного штаба правительства по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Эвакуированные из-за коронавируса россияне пройдут карантин в Тюменской области

RT на русском09:57

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

В Тюмень сегодня утром должны прибыть самолёты Минобороны России с эвакуированными из Уханя

Эхо Москвы16:03

Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31

Иностранцы после двух недель карантина в РФ при их желании будут отправлены в свои страны

Интерфакс08:50
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
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Дэн Хаузер неожиданно уходит из Rockstar — он один из основателей студии

Примечательно, что похожим образом в 2016 году ушёл исполнительный продюсер Rockstar и президент Rockstar North Лесли Бензис: в сентябре 2014 года он взял длительный отпуск, после чего решил покинуть студию.
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Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

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112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
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Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
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МВД вводит новые комбинации в коды регионов для автономеров

МВД России снимает ограничения на использование цифр в трехзначных кодах регионов на автомобильных номерах.
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Дилерский центр, в котором продаются сотни Nissan Skyline

Опубликовано видео из дилерского центра, где на складе хранятся сотни Nissan Skyline.
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Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) частично поддержал апелляцию Украины на решение ВТО, в котором организация встала на сторону России в споре Москвы и Киева о поставках железнодорожных вагонов.
РБК 12:59
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
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Гравитационная линза открыла невидимую звездную систему

Авторы считают, что применение такого подхода к другим данным Gaia позволит найти и описать множество других объектов, видимых лишь как гравитационные линзы и недоступных другим методам.
Naked Science вчера в 01:35
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Фактически «пустые»: Польша купила F-35 без вооружения

Pravda.Ru 10:46
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Аналитики оценили ущерб экономике России от коронавируса

Ущерб экономике России из-за коронавируса может обнулить положительный эффект от объявленных президентом Владимиром Путиным новых демографических мер по поддержке семей с детьми.
РБК 14:30
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Число жертв коронавируса в провинции Хубэй достигло 479 человек

Сообщается, что китайские власти выявили за 4 февраля более 3,1 тыс. новых заражений, 1,9 тыс. из которых были зарегистрированы в городе Ухань — эпицентре распространения опасного вируса.
ФАН 18:07
Происшествия

Присяжные вынесли вердикт обвиняемому в убийстве полицейского в Москве

Колегия присяжных вынесла вердикт 44-летнему уроженцу Киргизии Нурлану Муратову, который обвиняется в убийстве полицейского в московском метро в 2018 году.
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Xiaomi представил смартфон Poco X2

Poco – новый бренд компании Xiaomi представили в индии первый смартфон.
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Банки и операторы нашли способ борьбы с подменой номеров мошенниками

Крупнейшие банки и мобильные операторы из «большой четверки» нашли способ бороться с подмененными номерами, которые используют мошенники, чтобы звонить банковским клиентам под видом кредитной организации.
РБК 16:00
Экономика

Экономист Михаил Хазин ждет ослабления рубля в 2020 году

В 2020 году мировой тенденцией будет укрепление доллара, считает экономист Михаил Хазин.
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У Шэннен Доэрти диагностирован рак груди четвертой стадии

У актрисы Шэннен Доэрти врачи обнаружили рак груди четвертой стадии.
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Недвижимость впервые с 2009 года внесла отрицательный вклад в рост ВВП

Без учета операций с недвижимостью ВВП в 2019 году вырос бы на 1,5%, то есть отрицательный вклад сектора можно оценить в 0,2 п. п. Снижение по операциям с недвижимым имуществом произошло "за счет сдачи в аренду нежилой недвижимости", уточнили в Росстате.
РБК вчера в 10:55
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
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ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид

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Менеджер МакSим заявила, что певица попала в больницу

Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова ответила на сообщения, что исполнительницу экстренно госпитализировали.
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Политика

Teologia Polityczna (Польша): Ялтинская конференция изменила польскую географическую перспективу (Teologia Polityczna)

Существовавшая в Польше до 1989 года экономическая система была ориентирована прежде всего на взаимодействие с советской империей, а не обслуживала польские потребности, и таким образом она становилась фактором, который, несомненно, замедлил темпы нашего развития.
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Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
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Обновленная Lada Granta породнится с «Нивой»

Внешность модели, скорее всего, сохранит верность актуальному «X-стилю» Стива Маттина, который впервые примерили на флагманской LADA Vesta еще в 2015 году.
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Общество

Минтранс предложил высаживать пассажиров из электричек за пение

Минтранс России предложил удалять пассажиров из пригородных поездов за пение и игру на музыкальных инструментах, а также за грязную одежду и зловонный запах.
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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

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Зеленский нашел применение выплаченным «Газпромом» $2,9 млрд

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках совещания с участием представителей правительства и Верховной рады рассказал, куда будут потрачены $2,9 млрд, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома».
РБК 18:07
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Максимальная ставка по вкладам упала до 5,76% годовых

Средняя максимальная ставка по вкладам 10 крупнейших российских банков продолжила обновлять исторический минимум.
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Twitter начнет маркировать фейковые фотографии и видео

С марта 2020 года социальная сеть Twitter будет маркировать фейковые медиаматериалы в аккаунтах пользователей, которые будут нести дезинформацию и наносить вред людям.
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Как работают Яндекс.Новости?
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