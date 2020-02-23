Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.

с чего всё началось

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

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