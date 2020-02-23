Общество
RT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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с чего всё началось
Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.РИА Новости16:13
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