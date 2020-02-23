Общество

RT на русскомRT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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с чего всё началось

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Восемь россиян, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, где зарегистрирована крупная вспышка нового коронавируса COVID-19, вернулись на родину, они будут находиться на карантине в Казани, говорится в сообщении секретариата вице-премьера Татьяны Голиковой.
РИА Новости16:13

Подробнее о событии

Попова и Минниханов посетили больницу, где поместили россиян из Японии

РИА Новости22:35

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ16:26

Минниханов: россиян с лайнера Diamond Princess обеспечат в Казани всем необходимым

Татар-информ20:57

Эвакуированные с лайнера в Японии россияне прибыли в Казань на карантин

РБК20:35

Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

RT на русском19:56

СМИ: США отказались от эвакуации американцев с Diamond Princess в начале карантина

ТАСС19:55

Восемь россиян с «Diamond Princess» размещены на карантин в больнице Казани

Интерфакс21:08
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Музыка

Стал известен представитель Украины на Евровидении-2020

Музыкальная группа Go-A представит Украину на конкурсе «Евровидение-2020», который пройдёт с 12 по 16 мая в Роттердаме.
RT на русском 17:01
Здоровье

Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ

Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
RuNews24.ru вчера в 12:43
Происшествия

Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД

Нацполиция Украины возбудила уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) в доме экс-министра иностранных дел в Киевской области, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 19:24
Экономика

На Аляске рыбаки оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Отмечается, что в 2010-2013 годах компании Аляски поставляли на российский рынок продукцию в среднем на $40 млн в год.
Газета.Ru 20 февраля в 00:26
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ 17:59
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU 20 февраля в 21:40
Энергетика

WSJ: Саудовская Аравия может выйти из нефтяного союза с Россией

Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из четырехлетнего союза с Россией по добыче нефти в связи с ослаблением мирового спроса, которое случилось из-за вспышки коронавируса нового типа в Китае.
Газета.Ru вчера в 10:57
Общество

В США начнут действовать новые правила по выдаче грин-карт

С понедельника, 24 февраля, в США вступят в силу новые правила выдачи грин-карт, то есть разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах Америки.
Газета.Ru 21:21
Футбол

Денис Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Прежнее достижение «Валенсии» принадлежало Роберто Сольдадо, который забил гол через четыре минуты после выхода на поле в ворота турецкого «Бурсаспора» в 2010 году.
Говорит Москва 20 февраля в 02:01
Армия и оружие

Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции ситуацию в Идлибе

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 08:36
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости 20 февраля в 20:41
Политика

Глава Минздрава Украины уехала из санатория с эвакуированными

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая покинула санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя, сообщил телеканалу "Наш" директор учреждения Александр Блинов.
РИА Новости вчера в 14:22
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru 18:06
Футбол

«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 08:38
Экономика

Золото подорожало до максимумов за 7 лет

Цены на золото в мире на торгах 20 февраля росли до максимума за 7 лет из-за опасений по поводу того, что вспышка коронавируса замедлит глобальный рост, а также на фоне слухов о том, что Федеральна резервная система (ФРС) США снизит процентную ставку до конца года, пишет издание The Business Times.
Вести.Ru 20 февраля в 07:54
Футбол

«Монако» без Головина сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции

Футболисты "Монако" сыграли вничью с "Дижоном" в матче 26-го тура чемпионата Франции. Игра в Дижоне завершилась со счетом 1:1.
РИА Новости 17:06
Политика

В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

Советник Трампа ответил на сообщения о вмешательстве России в выборы

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу ABC News заявил, что не знает о каких-либо попытках России поддержать на выборах американского лидера Дональда Трампа.
RT на русском 21:43
Экономика

Для бизнеса на «упрощенке» отменят подачу декларации

Бизнесмены на "упрощенке" с объектом налогообложения в виде доходов смогут отказаться от предоставления налоговой декларации в ФНС.
Российская газета 20 февраля в 07:18
Общество

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество

В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней, сообщает газета People's Daily со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:10
Общество

Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал прогноз о сроках наступления весны в Москве.
Газета.Ru 20:40
Биатлон

Логинов примет участие в эстафете на ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
МК-Спорт 05:00
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявляет войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему Киев не объявляет войну России и не может ввести военное положение.
Политика Сегодня вчера в 10:26
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service 20 февраля в 08:56
Наука

Магнитная стимуляция задней теменной коры улучшила скорость реакции

Оказалось, что снижение активности этой части мозга с помощью низкочастотной транскраниальной магнитной стимуляции ускоряет реакцию на стимулы, которые мигают на низких частотах.
N+1 вчера в 11:07
Космос

Китай успешно запустил четыре экспериментальных спутника

ТАСС 19 февраля в 18:05
Армия и оружие

В СФ оценили ужесточение США экспортного режима в отношении России

США с 24 февраля ужесточают экспортный режим в отношении России: новые ограничения коснутся сферы ядерного нераспространения, ракетных систем и беспилотных летательных аппаратов.
РИА Новости 04:32
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

РБК 20 февраля в 11:44
Политика

Зеленский пообещал наказать «вирусологов в спортивных костюмах»

Зеленский напомнил, что эти же люди раньше называли себя "уважаемыми аграриями", выступавшими против рынка земли.
РИА Новости вчера в 16:54
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