Общество

RT на русскомRT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань

Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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