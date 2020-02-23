Общество
RT на русскомЭвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
Россияне, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань, сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
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Минниханов: Россиян с лайнера Diamond Princess обеспечат в Казани всем необходимым
Татар-информвчера в 20:57
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Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
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Главный редактор информационного агентства "КАМЧАТКА" 29-летняя Мария Нетребенко погибла в ДТП со снегоходом, случившемся на Камчатке.
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