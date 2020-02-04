Общество

ИзвестияИзвестияЭвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Все здоровы

Российская газета12:01

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31

Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

Голикова: Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвращающихся из Китая

ТК Звезда08:14

Иностранцы после двух недель карантина в РФ при их желании будут отправлены в свои страны

Интерфакс08:50
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
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Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
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Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
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В Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%.
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Евгения Медведева ответила на вопрос об алкоголизме фигуристов

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Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
Политика

СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину

Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
RT на русском 15:03
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Газета.Ru 15:10
Экономика

Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко

Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Происшествия

Турнир по MMA в Нур-Султане завершился массовой дракой

Газета.Ru 10:44
Кино

Маколей Калкин может вернуться в «Один дома»

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Здоровье

Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства

Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Новый Калининград.Ru 04:37
Политика

Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
РБК 15:10
Здоровье

Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
Политика

Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов

Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Ведомости 13:46
Здоровье

Китай начал испытания российского препарата от коронавируса

Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Политическая Экспертиза 03:26
Армия и оружие

Известный немецкий наемник спустя пять лет покинул ряды ВСУ

ИА Новороссия 14:43
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Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
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В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила

В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Российская газета 02:29
Кино

Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
News.ru 11:22
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Футбол

Исполком РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ 11 февраля

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подтвердил, что очередное заседание исполкома РФС состоится 11 февраля в 11 часов утра по московскому времени в «Доме футбола».
Metaratings вчера в 07:32
Футбол

Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом

Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Газета.Ru 13:13
Религия

«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
РИА Новости 14:49
Общество

Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
BFM.ru вчера в 08:10
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У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак

Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Uznayvse.ru 14:49
Политика

Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца

Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Экономика сегодня 10:41
Шоу-бизнес

Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться

Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.
Аргументы недели вчера в 14:46
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