Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.

с чего всё началось

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

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