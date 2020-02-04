Общество
ИзвестияЭвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области
Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
Читать в источнике
Оценить348
с чего всё началось
Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.Новости Тюмени 72.ru07:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Общество
В Минюсте сообщили о скидке 50% на уплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и процессуального кодекса об АП позволят больше половины всех штрафов уплачивать со скидкой 50%.
Хоккей
Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Футбол
«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции
"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Политика
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Американский госсекретарь Майк Помпео во время визита в Киев рассказал, что для Украины «Крым потерян», об этом сообщило издание «Новое время» со ссылкой на участника закрытой встречи.
Армия и оружие
Путин и Эрдоган обсудили Сирию в телефонном разговоре
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким лидером Реджепом Эрдоганом по Сирии.
Экономика
Минск ежегодно платит России по кредитам $1 млрд — Лукашенко
Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Кино
Маколей Калкин может вернуться в «Один дома»
Здоровье
Российские онкологи попросили Минздрав закупить оригинальные лекарства
Новый Калининград Российские онкологи и гематологи написали коллективное письмо в Министерство здравоохранения с просьбой закупить оригинальные лекарства вместо дженериков для лечения детей с профильными заболеваниями.
Политика
Трамп предложил демократам обвинить Россию в сбое голосования в Айове
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Демократическая партия обвинит Россию в сбое системы подсчета голосов.
Здоровье
Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком
Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
Политика
Украина не смогла доказать ВТО ограничение Россией импорта вагонов
Украина не убедила Всемирную торговую организацию (ВТО), что Россия систематически ограничивала импорт украинской железнодорожной техники и оборудования.
Здоровье
Китай начал испытания российского препарата от коронавируса
Китайская Народная Республика приступила к тестированиям лекарства российского производства от коронавируса нового типа.
Армия и оружие
Известный немецкий наемник спустя пять лет покинул ряды ВСУ
Здоровье
Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом
Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
Происшествия
В Уфе арестовали мужчину, спасшего подростков от педофила
В Уфе 33-летний мужчина помог подросткам отбиться от педофила и стал фигурантом уголовного дела.
Кино
Умер испанский режиссёр Хосе Луис Куэрда
Испанский режиссёр, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался в Мадриде в возрасте 72 лет.
Происшествия
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Футбол
Исполком РФС рассмотрит вопрос о расширении РПЛ 11 февраля
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подтвердил, что очередное заседание исполкома РФС состоится 11 февраля в 11 часов утра по московскому времени в «Доме футбола».
Футбол
Смолов рассказал о проблемах российских футболистов за рубежом
Новичок "Сельты" нападающий Федор Смолов поделился мнением о проблемах российских футболистов за рубежом.
Религия
«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»
Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Шоу-бизнес
У Шеннен Доэрти снова диагностировали рак
Впервые диагностировали рак у Доэрти в 2015 году. Она сразу стала бороться с болезнью, а спустя пару лет случилась ремиссия.
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой попросил Ирину Дубцову одеться
Композитор Игорь Крутой отреагировал на фотосессию исполнительницы, попросив в комментариях девушку прикрыться.