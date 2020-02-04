Общество

ИзвестияИзвестияЭвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Голикова подтвердила, что в России по-прежнему зарегистрировано два случая заражения: в Тюменской области и в Забайкалье.
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31

Все здоровы

Российская газета12:01

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Известия08:08

Иностранцы после двух недель карантина в РФ при их желании будут отправлены в свои страны

Интерфакс08:50
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Шоу-бизнес

Милла Йовович показала фото новорожденной дочери

Экспресс газета 00:40
Космос

Аварийная система корабля «Орёл» сама дотянет до орбиты

САС на кораблях «Союз МС» при аварии после 114 секунды полёта уводит аппарат на баллистический спуск.
REGNUM 02:11
Шоу-бизнес

Ирина Шейк и Брэдли Купер вместе появились на публике

Супермодель и актёр посетили в Лондоне церемонию награждения кинопремией BAFTA Совместная фотография Шейк и Купера появилась в Instagram.
Inc-news.ru 06:39
Армия и оружие

Стало известно об обстреле позиций российских военных турецкой армией

Турецкая армия обстреляла позиции российских военных на севере сирийской провинции Алеппо.
Lenta.ru 11:08
Футбол

Продлит ли «Локомотив» контракт с Семиным? Отвечает глава клуба Мещеряков

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в интервью «СЭ» рассказал о ситуации с продлением контракта главного тренера команды Юрия Семина.
Спорт-Экспресс 10:15
Армия и оружие

Лавров сообщил о развертывании войск Турции в Идлибе

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью "Российской газете", что поступила информация о том, что Турция развертывает войска в Идлибе.
Московский Комсомолец 09:49
Футбол

Гол Мамаева помог «Ростову» переиграть «Партизан»

Ранее сообщалось, что Мамаев выйдет в стартовом составе "Ростова" на матч с "Партизаном".
Газета.Ru 11:52
Политика

Второй самолет ВКС России вылетел в Ухань за россиянами

РБК 08:28
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Общество

ФАС проверит повышение цен на продукты на Дальнем Востоке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила территориальным управлениям ведомства контролировать розничные цены на социально значимые продукты питания в Дальневосточном федеральном округе.
РБК 13:22
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

Ведомости 09:54
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Экономика

Россия оказалась в тройке лидеров по дешевизне бензина в Европе

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина.
BFM.ru вчера в 06:21
Авто

Hyundai анонсировала дебют новой Hyundai Creta

Южнокорейская компания Hyundai показала первые тизерные изображения индийской Hyundai Creta нового поколения, чья премьера пройдет 6 февраля на мотор-шоу Auto Expo в Дели.
Автоновости дня 01 февраля в 10:00
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
Политика

ВТО поддержала украинскую апелляцию по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) частично поддержала апелляцию, поданную Украиной по спору с Россией об импорте железнодорожного оборудования.
Газета.Ru 13:18
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Политика

Лукашенко упрекнул Россию в обмане с ценами на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении договоренностей.
Московский Комсомолец 06:57
Общество

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru 11:30
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
РИА Новости 10:41
Политика

Путин: поправки в Конституцию не связаны с продлением полномочий

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Череповца объяснил необходимость внесения поправок в Конституцию.
РИА Новости 12:24
Армия и оружие

Ругались и хватались за оружие: конфликт военных России и США в Сирии

Rusvesna.su вчера в 23:00
Политика

Трамп посоветовал демократам обвинить Россию в провале партсобрания

Президент США Дональд Трамп посоветовал членам Демократической партии обвинить Россию в провале подсчета результатов первого партсобрания в штате Айова (кокус).
Lenta.ru 13:14
Армия и оружие

Российский БТР протаранил американский броневик в Сирии

Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
ГЛАС.RU 12:36
Общество

Ансамбль Северного флота не пустили на фестиваль культуры в Норвегию

REGNUM 09:06
Здоровье

Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи

Количество заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило 20,6 тысячи, заявили во вторник во Всемирной организации здравоохранения.
РИА Новости 13:23
Кино

Умер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда

Испанский режиссер, сценарист и продюсер Хосе Луис Куэрда скончался на 73-м году жизни в Мадриде, сообщила Академия кинематографических искусств и наук Испании.
РИА Новости 11:02
Политика

Помпео заявил, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео назвал Крым потерянным для Украины, сообщает портал "Новое время" со ссылкой на источник.
РИА Новости 13:44
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 08:38
Культура

Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал 14:02
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