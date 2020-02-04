Общество

РИА НовостиРИА НовостиВозвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Голиковой, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Все здоровы

Российская газета12:01

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

Иностранцы после двух недель карантина в РФ при их желании будут отправлены в свои страны

Интерфакс08:50

Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Известия08:08

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31
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Как сообщают источники «avia.pro» американские военнослужащие в очередной раз попытались встать на пути российского военного патруля в северной части Сирийской арабской республики.
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Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Вижу подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ.
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Григорий Лепс перенес третью операцию

Оказалось, в парижской клинике, откуда Лепс потом отправился на итальянский курорт, ему сделали под общим наркозом операцию на голосовых связках.
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Кристина Асмус восхитила поклонников новым фото в купальнике

Кристина Асмус опубликовала в своём аккаунте в Instagram новый снимок.
Газета Кемерова вчера в 17:51
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«Если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — сказал Лукашенко.
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Армия и оружие

Российский высокоточный «Краснополь» вновь замечен в Сирии

Артиллерия в Сирии применяет против террористов управляемые 152-мм снаряды "Краснополь".
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Российские онкологи объяснили рост заболеваемости раком

Рост заболеваемости раком тесно обусловлен увеличением продолжительности жизни, старением населения и развитием медицины, - констатируют российские эксперты онкологи.
MedikForum.ru 12:07
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Опубликован список претендентов на участие в Евровидении от России

В шорт-листе претендентов на участие в международном песенном конкурсе «Евровидение» находятся Полина Гагарина и группа Little Big.
ToDay News Ufa вчера в 06:54
Армия и оружие

Лавров назвал невыполненные Турцией обязательства по Идлибу

Глава российского МИД Сергей Лавров в беседе с «Российской газетой» заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
RT на русском 02:37
Энергетика

Платежи «Газпрома» принесли Украине треть доходов бюджета

«Нафтогаз Украины» в январе получил от российского «Газпрома» 578,4 миллиона долларов платежей за транзит газа.
Lenta.ru 09:41
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Авторы украинского учебника объяснили фото с Киану Ривзом

РИА Новости 10:06
Армия и оружие

Американским БМП не хватило энергии для защиты

Российская газета 03:14
Космос

Робота с женской внешностью готовят к запуску в космос в Индии

В конце текущего года Индия намерена осуществить очередной космический прорыв. Она отправит в космос робота-гуманоида с женской внешностью.
Городовой вчера в 01:57
Авто

Названы самые популярные автомобили в российских городах-миллионниках

В аналитическом агентстве «Автостат» назвали самые популярные автомобили в российских городах с населением более 1 млн человек по итогам 2019 года.
AutoNews 11:21
Политика

Украина победила Россию в торговом споре

Украина выиграла у России апелляцию во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о запрете экспорта вагонов.
Lenta.ru 12:06
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Мясников: большинство больных коронавирусом выздоравливают

Врач Александр Мясников обозначил свою позицию по отношению к обьсуждению ситуации коронавирусом.
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СМИ узнали о плане США расширить санкции против «Северного потока — 2»

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Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
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В Воронеже родился выношенный вне матки ребёнок

17 января врачи воронежского перинатального центра приняли уникальные роды у женщины, выносившей ребёнка вне матки, сообщила пресс-служба Облздрава.
АиФ Воронеж 11:23
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Задержана убийца девушки, тело которой нашли на кладбище в Подмосковье

Вести.Ru 11:43
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Чеченского блогера убили во Франции

Во Франции в отеле Лилля было найдено тело чеченского блогера Имрана Алиева более известного под псевдонимом Мансур Старый.
Газета.Ru 12:05
Общество

Ветер чуть не испортил образ Кейт Миддлтон во время визита в Уэльс

Февральский приморский ветер изрядно потрепал прическу Кейт Миддлтон, однако модная герцогиня со знанием дела подошла к выбору образа для визита: часть волос она предусмотрительно затянула в тугой пучок.
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Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
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«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

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Президент Болгарии объявил об утрате доверия правительству

В ходе своего послания народу Болгарии президент республики Румен Радев объявил об утрате доверия правительству во главе с премьером Бойко Борисовым.
Российская газета 07:37
Хоккей

Умер олимпийский чемпион Александр Скворцов

Олимпийский чемпион 1984 года в составе сборной СССР по хоккею Александр Скворцов скончался в возрасте 65 лет, сообщается на сайте нижегородского "Торпедо".
РИА Новости 02:08
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В Подмосковье 33-летняя женщина родила 11-го ребенка

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В Петербурге перераспределят средства на строительство метрополитена

Власти Петербурга планируют перераспределить средства на строительство метро из адресной инвестиционной программы на 2020 год, пишет во вторник Мойка78.
78.ru 11:11
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