Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.

с чего всё началось

Россияне и граждане других стран, которые приняли решение покинуть китайскую провинцию Хубэй, пройдут двухнедельный карантин в Тюменской области, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. По словам Голиковой, Тюменскую область выбрали как "наиболее подготовленный регион".

Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

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