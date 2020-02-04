Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.

с чего всё началось

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

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