Общество

ТАССТАССЭвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
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с чего всё началось

В Тюмень везут россиян из эпицентра эпидемии коронавируса

Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.
Новости Тюмени 72.ru07:24

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Возвращающиеся из Китая россияне пройдут карантин в Тюменской области

РИА Новости08:45

Эвакуированных из КНР граждан поместят на карантин в Тюменской области

Известия08:08

Эвакуированных из КНР россиян направят на карантин в Тюменскую область

RT на русском08:20

Возвращающихся из Китая людей поместят в карантин в Тюменской области

Коммерсантъ08:15

Голикова назвала регион для карантина возвращающихся из Китая россиян

РБК08:14

Эвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области

ТАСС08:31

Россиян из Уханя вывезут в Тюменскую область

Интерфакс08:22
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Екатерина Климова показала, как выглядела в 18 лет

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Футбол

Смолов назвал причину перехода в «Сельту»

Газета.Ru 08:37
Политика

Первый самолет ВКС России прибыл в Ухань для эвакуации граждан

Первый из самолетов Воздушно-космических сил прибыл в Ухань для эвакуации оттуда россиян. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.
ТАСС 08:42
Политика

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РБК 05:12
Общество

Хозяйка клиниговой службы выполнит заказы в нижнем белье в Британии

Владелица британской клиниговой компании, сотрудники которой предоставляют услугу уборки в нижнем белье или обнаженными, заявила о готовности выполнить несколько заказов самостоятельно.
Газета.Ru 08:24
Политика

Путин рассмешил участников встречи в Череповце

ТВ Центр 08:11
Кино

«Холоп» стал самым кассовым фильмом России

Комедия "Холоп" от режиссера фильмов "Салют-7" и "Текст" Клима Шипенко обошла по общей сумме сборов спортивную драму "Движение вверх" и стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, собрав 3,044 млрд рублей к вечеру третьего февраля, сообщает kinobusiness.com.
Газета.Ru 03:38
Экономика

Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть у Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов покупать у России нефть по мировым ценам, однако в Москве, по его словам, настаивают на существенных премиях сверх этого.
RT на русском 05:50
Политика

Путин объяснил увольнение экс-главы Чувашии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что информации о причастности к коррупции экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева нет, однако без уважения к людям работать нельзя - если этого у чиновника нет, нужно оставить должность.
РИА Новости 06:47
Политика

Путин рассказал о пользе тренировки мозга

РИА Новости 07:48
Экономика

Нищающее население РФ тратит всё меньше – экономист Михаил Делягин

Власти РФ прилагают титанические усилия по разрушению российской экономики, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 04:21
Общество

Стрелков ответил на обвинения по делу MH17

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков не признал себя виновным по делу о крушении Boeing MH17, сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, сообщает Interfax.
Рамблер 07:07
Политика

Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца

"Вы же замерзли !": Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Череповца pic.twitter.com / KB1EOhiRV8 — Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) February 4, 2020 Видеозапись с этим эпизодом опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter.
Взгляд.ру 08:50
Политика

К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок

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Москва 24 08:53
Происшествия

В заброшенной воинской части в Петербурге нашли четыре трупа

Вести.Ru 04:57
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Армия и оружие

ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия

Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
RT на русском 09:22
Здоровье

Родители из Свердловской области попросили Дональда Трампа спасти их больную дочь

Жители поселка Заречный Алена и Алексей Краюхины обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь с лечением их ребенка.
Новая газета 08:07
Происшествия

Арестованы мошенники, похитившие машины у 300 россиян

Полицейские накрыли банду, которая похищала автомобили у россиян. Мошенники действовали с 2017 года в Москве, Белгороде, Орле и Курске.
Вести.Ru 01:59
Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

Накануне Соколова сообщила о том, что МакSим (Марина Абросимова) приняла решение временно покинуть сцену из-за проблем со здоровьем после ДТП, в которое певица попала в прошлом году.
РИА Новости 02 февраля в 13:11
Культура

Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале

Эпиграф 04:45
Общество

В Одессе радикалы демонтировали последний барельеф маршала Жукова

Напомним, что в конце октября в Одессе уже демонтировали барельеф маршала Георгия Жукова, который находился на стене здания областного военкомата под адресу улица Канатная, 87.
Евразия Daily 09:25
Шоу-бизнес

Рак груди четвертой стадии диагностировали звезде «Зачарованных»

48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
Росбалт 09:29
Здоровье

Мишустин заявил о депортации иностранцев с коронавирусом из России

Из России будут депортировать зараженных коронавирусом иностранцев, сообщил глава правительства Михаил Мишустин на оперативном совещании.
РИА Новости вчера в 03:18
Здоровье

Глава Минздрава Забайкалья навестил гражданина КНР с коронавирусом

Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
RT на русском вчера в 02:55
Общество

У сестры Кадырова нашли элитную недвижимость в Москве

У сестры Рамзана Кадырова Зулай нашли элитную недвижимость в Москве.
Lenta.ru 09:15
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Общество

Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии

Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Lenta.ru вчера в 07:30
Политика

Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
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Политика

Трамп победил на кокусах в Айове

Газета.Ru 05:33
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