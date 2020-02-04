Общество
ТАССЭвакуированных из Китая поместят на карантин в Тюменской области
Граждан РФ и других стран, эвакуированных из Китая, временно разместят в Тюменской области, где они будут находиться под карантином. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
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Точных данных о количестве людей, которые будут под Тюменью, пока нет.Новости Тюмени 72.ru07:24
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Армия и оружие
ЦПВС: «Белые каски» отсняли видео о якобы применении в САР химоружия
Члены «Белых касок» совместно с террористами завершили в зоне деэскалации Идлиб съёмки постановочного видео о якобы применении сирийскими войсками отравляющих веществ против населения, кадры подготовлены для распространения в соцсетях и СМИ.
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Родители из Свердловской области попросили Дональда Трампа спасти их больную дочь
Жители поселка Заречный Алена и Алексей Краюхины обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой помочь с лечением их ребенка.
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48-летняя звезда «Зачарованных» Шэннен Доэрти борется с раком груди четвертой стадии.
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Ранее Минздрав России поручил проверить краевую инфекционную больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом гражданина Китая.
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Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани
Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
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Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
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Путин пожелал Китаю выйти с честью из ситуации с коронавирусом
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