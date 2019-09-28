Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Эвертоном»

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в выездном матче в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 24-й минуте открыл Габриэл Жесус, но через некоторое время форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин сравнял счет.
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