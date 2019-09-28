«Манчестер Сити» одержал победу над «Эвертоном» в выездном матче в рамках 7-го тура чемпионата Англии. Счет в матче на 24-й минуте открыл Габриэл Жесус, но через некоторое время форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин сравнял счет.

«Манчестер Сити» в гостях одержал победу над «Эвертоном»

Армия и оружие МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.

Политика Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.

Футбол Отмена гола принесла «Локомотиву» победу над «Зенитом» Центральный матч 11-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Встреча прошла на «РЖД Арене» в Москве.

Политика Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.

Футбол Павел Мамаев подписал контракт с ФК «Ростов» Полузащитник Павел Мамаев заключил контракт с футбольным клубом "Ростов". Об этом объявила пресс-служба "Ростова".

Армия и оружие СМИ Китая рассказали про российский «кошмар авианосца» США В издании отмечается, что дальность ракеты составляет 650 км. При этом авианосцы США способны контролировать вокруг себя зону в 550 км. Также в данном СМИ подозревают, что ракета, выпущенная российской субмариной, может быть оружием для нападения на американский авианосец.

Происшествия Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Здоровье Врач рассказал об отличиях симптомов гриппа и ОРВИ По словам Андрея Тяжельникова, грипп уже через несколько часов после заражения заявляет о себе сильной слабостью, ознобом и высокой температурой.

Кино Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).

Общество Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.

Футбол Борнмут — Вест Хэм 2:2 Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».

Политика Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.

Политика Рассекречен текст жалобы разведчика на беседу Трампа с Зеленским Текст жалобы сотрудника американской спецслужбы на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с лидером Украины Владимиром Зеленским, состоявшийся 25 июля 2019 года, рассекречен.

Авто «АвтоВАЗ» напомнил о забытом проекте Lada Project С После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 «Проект C» серии 100, в 2006 году отечественный дизайнер Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова снимется в новом сезоне «Битвы экстрасенсов» Балерина Анастасия Волочкова, неустанно эпатирующая публику, снимется в очередном сезоне мистического телешоу «Битва экстрасенсов», участники которого будут проверять свои экстраординарные способности.

Футбол Черышев принёс «Валенсии» победу в Бильбао Победу в поединке отпраздновали гости со счетом 1:0. Единственный гол забил российский хавбек Денис Черышев.

Волейбол Польша обыграла Францию в матче за третье место на чемпионате Европы В матче за третье место на чемпионате Европы по волейболу среди мужчин сборная Польши обыграла команду Франции (3:0). В финальном матче завтра сыграют сборные Сербии и Словении.