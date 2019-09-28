Футбол

Ставка TVСтавка TVЭвертон - Манчестер Сити: прогноз Яна Беляева 28 сентября 2019

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
Сити отстаёт от Ливерпуля и просто не имеет права на ошибку в этом матче, даже на выезде . Сити сделал выводы после поражения от Норвича и Пеп Гвардиола естественно настроится своих парней на этот матч. Эвертон неважно играет против Сити в личных встречах .
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эвертон - Манчестер Сити: прогноз Яна Беляева 28 сентября 2019

Ставка TVвчера в 05:13

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Романа Косицына на матч АПЛ

Чемпионатвчера в 02:00

«Лестер» – «Ньюкасл»: прогноз на футбол от Ровшана Аскерова

Legalbet27 сентября в 09:25

«Эвертон» - «Манчестер Сити»: эксперты верят в успех команды Гвардиолы

ODDS.ru27 сентября в 02:00

Эвертон - Манчестер Сити ~ прогноз на матч 7-го тура АПЛ: снова разгром?

Sport-place27 сентября в 01:53

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

LiveSport.ru27 сентября в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:21, Вашингтон
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

Киев не собирался восстанавливать пассажирское сообщение с Крымом, а пустит автобусы по территории Украины от строящихся контрольно-пропускных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на административной границе полуострова с Херсонской областью по территории Украины.
Lenta.ru 07:59
Авто

В августе корпоративные продажи KIA в России увеличились на 19%

По сообщениям экспертов аналитического агентства «Автостат», корпоративные продажи автомобилей KIA в августе составили 2562 экземпляра, что сопоставимо показателем за аналогичный период прошлого года.
Тарантас Ньюс 09:00
Политика

Курц уверен в победе своей партии на парламентских выборах в Австрии

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) и главный претендент на пост канцлера Австрии Себастьян Курц проголосовал в воскресенье на выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) и выразил уверенность в победе своей партии.
ТАСС 07:40
Общество

В Москве начался митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Обобщенным термином "московское дело" стали называть несколько уголовных дел, возбужденных по итогам акций оппозиции, которые прошли в Москве летом этого года.
ТАСС 08:57
Футбол

«Наполи» удержал победу над «Брешией»

«Наполи» на своем поле победил «Брешию» в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Sportbox.RU 08:29
Футбол

Футболисты «Спартака» Жиго и Шюррле пропустят матч с «Оренбургом»

РИА Новости 08:38
Музыка

Гребенщиков спел о пропагандистах из телевизора

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков спел о пропагандистах, работающих на российском телевидении.
МР7.ру 08:43
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

В Сети появились новые фото очнувшегося после комы Алексея Янина

На просторах Сети оказались опубликованы новые фото отечественного актера Алексея Янина, очнувшегося после комы.
Актуальные Новости 07:50
Политика

Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Происшествия

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Газета.Ru вчера в 13:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за команду Mercedes, одержал победу в гонке на Гран-при России.
Lenta.ru 09:08
Гаджеты

Глава Huawei обвинил Xiaomi в выпуске непрактичного смартфона

После анонсирования нового флагмана Mate 30 от Huawei глава компании Ричард Ю во время интервью с журналистами высказал свое мнение по поводу нового необычного смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, сообщает iXBT.
UfacityNews.ru 01:48
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Культура

На британские экраны возвращается аналог шоу «Куклы»

Эхо Москвы 01:30
Политика

Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении правительства Меркель

Позднее Зеленский заявил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес французского коллеги Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые он сделал в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
РИА Новости вчера в 23:58
Экономика

Дорогу, которая позволит сократить путь в Крым, построят на Кубани

Дорога в обход станицы Ленинградской позволит разделить транспортный поток, который идет в сторону Тамани и Крыма из европейской части России.
Будущее России. Национальные проекты 27 сентября в 10:27
Энергетика

«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва

Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru вчера в 09:07
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета 27 сентября в 23:41
Общество

На Урале тренера по кикбоксингу уволили из-за эротических фото

В Магнитогорске детского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко уволили из-за откровенных фотографий из прошлого.
Газета.Ru 03:43
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Сегодня футбольный клуб «Ростов» подписал контракт с 31-летним полузащитником Павлом Мамаевым.
Петербургский дневник вчера в 12:51
Театры

Скончался народный артист Марк Захаров

Первый Тульский вчера в 05:27
Наука

В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц пластика

Местное время (г. Пермь) 26 сентября в 10:01
Футбол

Джанлуиджи Буффон: «Благодарен жизни, что пока не выиграл ЛЧ»

В составе «Ювентуса» Буффон девять раз становился чемпионом Италии, выиграл четыре Кубка Италии и три раза играл в финале Лиги чемпионов.
Sportbox.RU 07:33
Общество

Российский фрегат «Адмирал Макаров» вызвал интерес у греков в Керкире

Визит новейшего российского фрегата «Адмирал Макаров» в Керкиру (остров Корфу) вызвал огромный интерес у греков.
ТК Звезда 07:30
Политика

На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Политика

Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками

Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Футбол

ЦСКА стал лидером чемпионата России

Lenta.ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 117-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное