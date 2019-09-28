Футбол

Ставка TVСтавка TVЭвертон - Манчестер Сити: прогноз Яна Беляева 28 сентября 2019

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
Сити отстаёт от Ливерпуля и просто не имеет права на ошибку в этом матче, даже на выезде . Сити сделал выводы после поражения от Норвича и Пеп Гвардиола естественно настроится своих парней на этот матч. Эвертон неважно играет против Сити в личных встречах .
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