Футбол
Ставка TVЭвертон - Манчестер Сити: прогноз Яна Беляева 28 сентября 2019
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
|7′
|24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
|33′
|38′
Родри Эрнандес
|51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
|59′
|66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
|70′
|71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
|74′
|80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
|81′
|85′
Рахим Стерлинг
|86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
|37%
|Владение мячом
|63%
|82%
|Процент точных передач
|91%
|3
|Удары в сторону ворот
|6
|7
|Удары в створ ворот
|8
|6
|Сейвы вратарём
|6
|2
|Офсайды
|5
|5
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|6
|4
|Фолы
|8
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
23
Коулмэн
5
Кин
13
Мина
12
Динь
27
Кин
26
Дэвис
10
Сигурдссон
8
Делф
7
Ришарлисон
9
Кэлверт-Льюин
31
Сантана
2
Уокер
30
Отаменди
25
Фернандиньо
11
Зинченко
20
Силва
16
Эрнандес
8
Гюндоган
26
Марез
10
Агуэро
21
Сильва
Манчестер Сити
Расстановка 4‑3‑3
Сити отстаёт от Ливерпуля и просто не имеет права на ошибку в этом матче, даже на выезде . Сити сделал выводы после поражения от Норвича и Пеп Гвардиола естественно настроится своих парней на этот матч. Эвертон неважно играет против Сити в личных встречах .
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«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года
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