Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в чемпионате Англии за 30 лет

Манчестер Юнайтед — Арсенал
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
10′
Кэлум Чемберс
Маркус Рэшфорд
27′
Андреас Перейра
32′
Эшли Янг
41′
Скотт Мактомини
45′
55′
Лукас Торрейра
Дани Себальос
58′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Джесси Лингард
68′
Джесси Лингард
Фред
74′
Андреас Перейра
Мэйсон Гринвуд
74′
75′
Николас Пепе
Райсс Нелсон
77′
Гранит Джака
80′
Букайо Сака
Джо Уиллок
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Этот результат позволил «красным дьяволам» набрать 9 очков. Таким образом, манкунианцы повторили антирекорд сезона-1989/90.
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