«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 7-го тура чемпионата Англии. Этот результат позволил «красным дьяволам» набрать 9 очков. Таким образом, манкунианцы повторили антирекорд сезона-1989/90.

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