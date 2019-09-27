Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru«Эвертон» – «Манчестер Сити»: букмекеры назвали фаворита матча АПЛ

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
Матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Эвертон» – «Манчестер Сити» начнется в 19:30 мск в субботу, 28 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Букмекеры оценили шансы команд. Когда-то «Эвертон» громил горожан со счетом 4:0, но это было давно и неправда.
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