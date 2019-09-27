Матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Эвертон» – «Манчестер Сити» начнется в 19:30 мск в субботу, 28 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Букмекеры оценили шансы команд. Когда-то «Эвертон» громил горожан со счетом 4:0, но это было давно и неправда.

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