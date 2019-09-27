Матч 7-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Эвертон» – «Манчестер Сити» начнется в 19:30 мск в субботу, 28 сентября, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Букмекеры оценили шансы команд. Когда-то «Эвертон» громил горожан со счетом 4:0, но это было давно и неправда.

Все про Спорт ру

Армия и оружие Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.

Шоу-бизнес Лазарев впервые рассказал о рождении дочери Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.

Общество МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек.

Политика Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.

Гаджеты «Недорогой» iPhone 11 повторяет успех iPhone 6 Согласно местным источникам, iPhone 11 повторяет успех по продажам рекордных серий iPhone 6 и 6s, которые продавались в стране с 2014 и 2015 годов.

Политика Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.

Волейбол Женская сборная России стала бронзовым призёром КМ по волейболу В 1999 году российские волейболистки завоевали серебро. Ранее сообщалось, что российские волейболистки победили сборную Кении в матче КМ.

Футбол «Спартак» проиграл «Оренбургу» в матче РПЛ Московский "Спартак" проиграл "Оренбургу" в матче 11-го тура чемпионата России по футболу и потерпел четвертое поражение подряд в данном турнире.

Здоровье Названы первые симптомы развития рака печени Медики назвали четыре первых симптома, характерных для развития рака печени.

Политика Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.

Шоу-бизнес Ксения Собчак начнёт вести «Пусть говорят» Были сложные переговоры, но в итоге светская львица и нынешний ведущий Дмитрий Борисов будут вести программу «Пусть говорят» поочередно — неделя через неделю, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Испании по запросу США задержали россиянина В испанской Валенсии задержали россиянина по запросу США, сообщили в посольстве РФ в Мадриде, передает ТАСС.

Музыка В Арктике дали баянный концерт для моржей Один из туристов, путешествовавших на российском судне «Альтер Эго» по территории национального парка «Русская Арктика», заметив стадо плескавшихся в воде моржей, достал баян и принялся играть музыку из фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Политика Демократы в США хотят добиться публикации разговоров Трампа с Путиным Демократы в палате представителей конгресса США намерены добиваться обнародования записей разговоров президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в воскресенье председатель комитета по разведке нижней палаты Адам Шифф.

Общество Рената Литвинова вышла на подиум показа Balenciaga в Париже Рената Литвинова вышла на подиум весенне-летнего шоу Balenciaga в Париже, поддержав своего друга — креативного директора бренда — Демну Гвасалия.

Политика Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.

Общество Умерла теща Александра Лукашенко Умерла Елена Желнерович, 90-летняя теща президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Политика Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.