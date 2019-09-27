Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Ставка: «Сити» победит в первом тайме и по итогам матча за 1.83.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ман Сити» выиграл два последних матча против «Эвертона» на «Гудисон Парк». Букмекеры снова верят в такой исход

Sports.ruвчера в 08:58

Эвертон-Манчестер Сити 28.09.2019 прогноз Ф2 (-1)

Sport-placeвчера в 09:24

Эвертон - Манчестер Сити: прогноз Яна Беляева 28 сентября 2019

Ставка TVвчера в 05:13

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция начнётся 28 сентября в 19:30

Чемпионатвчера в 09:30

Суперэкспресс: «Эвертон» – «Манчестер Сити», «Боруссия Дортмунд» – «Вердер», «Лион» – «Нант», «Севилья» – «Реал Сосьедад», «Наполи» – «Брешия»

ODDS.ru27 сентября в 18:00

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: «синие» против «голубых»

Все про Спорт ру27 сентября в 08:50

«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч АПЛ 28 сентября 2019 года

LiveSport.ru27 сентября в 01:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Политика

Госдеп США возобновил расследование «почтового дела» Клинтон

ФБР узнало, что Клинтон, находясь на посту госсекретаря США, использовала личный ящик электронной почты для служебной переписки.
Российская газета 00:34
Общество

С 29 сентября введен новый обязательный документ для приема на работу

Новая форма с 29 сентября Вместо карточки СНИЛС введена форма под названием АДИ-РЕГ.
Упрощёнка вчера в 04:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская согласилась уступить Татьяне Навке

Бизнесвумен, супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская согласилась уступить фигуристке Татьяне Навке.
Аргументы недели вчера в 12:39
Происшествия

В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом

Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru вчера в 20:28
Футбол

Павел Мамаев перешел в «Ростов»

Петербургский дневник вчера в 12:51
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

На Украине высказались об усилении позиций России в мире

Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабли.
RT на русском вчера в 22:27
Политика

В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России

Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия вчера в 02:14
Финансы

S&P спрогнозировало курс доллара на Украине на три года

Прогноз S&P Global Ratings на ближайшие три года выглядит так: в 2020 год доллар будет стоить 27,50 гривен, в 2021 год — 28,00 гривен, а в 2022 году — 28,50 гривен за доллар.
REGNUM 01:02
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 27 сентября в 09:00
Происшествия

На борту горящего в Южной Корее судна находились десять россиян

Десять россиян были на борту горящего в южнокорейском порту Ульсан судна, сообщило РИА Новости генконсульство в Пусане со ссылкой на капитана корабля.
РИА Новости вчера в 04:25
Политика

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

«Соединённые Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей», — сказал Зариф в интервью телеканалу NBC.
RT на русском вчера в 23:57
Общество

Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой максимальной категории

Ураган «Лоренцо», бушующий в Атлантическом океане, усилился до пятой максимальной категории.
РБК вчера в 22:37
Единоборства

Каннонье нокаутировал Херманссона в главном поединке UFC Fight Night

В главном поединке UFC Fight Night 160 в Копенгагене (Дания) американский средневес Джарред Каннонье победил шведа Джека Херманссона.
Спорт-Экспресс вчера в 16:57
Экономика

Ищенко прокомментировал происходящее в экономике Украины

Политолог Ростислав Ищенко оценил текущее состояние украинской экономики и пришел к выводу, что украинское «финансовое чудо» ведет страну к еще большему кризису.
Политическая Экспертиза вчера в 14:52
Авто

Электрический Chevrolet Corvette установил мировой рекорд скорости

Электрический суперкар GXE, построенный компанией Genovation на базе Chevrolet Corvette побил собственный рекорд скорости от 2017 года.
Тарантас Ньюс 26 сентября в 13:45
Армия и оружие

Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»

По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru вчера в 13:01
Экономика

Челябинский электронный завод остановил производство анодов

Челябинский электродный завод с 1 октября остановит производство анодов.
Общественное телевидение России 27 сентября в 09:29
Здоровье

Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

РИА Новости вчера в 19:14
Футбол

Смолов: никого не хотел обидеть словами в перерыве матча с «Зенитом»

RT на русском вчера в 16:32
Происшествия

Более 20 автомобилей попали в массовые ДТП под Екатеринбургом

По предварительным данным, столкновения автомобилей произошли в одиннадцатом часу вечера из-за образовавшейся на асфальте гололедицы.
Телеканал ОТВ вчера в 23:20
Политика

Пушков предрек Зеленскому проблемы с Берлином после его слов о Меркель

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что украинский лидер Владимир Зеленский в ближайшем будущем может столкнуться с серьезными трениями с ФРГ после публикации стенограммы его разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Политическая Экспертиза вчера в 22:57
Религия

РПЦ предложила молодежи направлять свою сексуальную энергию на семью

Газета.Ru вчера в 13:17
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Автоспорт

У Квята в Сочи снова отказал мотор

ProstoProSport вчера в 05:40
Политика

Трамп назвал «обманом» попытки демократов провести импичмент

Президент США Дональд Трамп прокомментировал попытку Демократической партии провести его импичмент, назвав происходящее «величайшим обманом в истории американской политики».
RT на русском вчера в 19:40
Гаджеты

Business Insider назвал 20 лучших смартфонов

Business Insider опубликовал список 20 лучших моделей смартфонов в мире. На первом месте оказался Android-смартфон OnePlus 7T.
Коммерсантъ 00:34
Политика

Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым

Украинский исполнитель Олег Винник ответил на вопрос о принадлежности Крыма. Певец заявил, что не намерен «делить» полуостров.
iReactor вчера в 17:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эвертон
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, Мерсисайд. Домашние матчи проводит на стадионе «Гудисон Парк». Выступает в Премьер-лиге. В настоящее время клуб проводит 117-й сезон в высшем дивизионе чемпионата Англии, что является рекордным показателем среди всех английских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное