Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Ставка: «Сити» победит в первом тайме и по итогам матча за 1.83.

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