Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Эвертон»

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата Англии. В составе победителей отличились Габриэл Жезус, Рияд Махрез и Рахим Стерлинг. У хозяев голом отметился Доминик Калверт-Льюин.
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