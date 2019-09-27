Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз Майкла Оуэна на матч чемпионата Англии

Эвертон — Манчестер Сити
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Тео Уолкотт
Алекс Ивоби
7′
24′
Габриэл Жезус
Доминик Кэлверт-Льюин
33′
38′
Родри Эрнандес
51′
Николас Отаменди
Морган Шнайдерлин
59′
66′
Габриэл Жезус
Серхио Агуэро
Йерри Мина
70′
71′
Рияд Марез
Алекс Ивоби
Мойсе Кин
74′
80′
Кевин де Брюйне
Бернарду Силва
Морган Шнайдерлин
Том Дэвис
81′
85′
Рахим Стерлинг
86′
Рахим Стерлинг
Давид Сильва
Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Реала» Майкл Оуэн сделал прогноз на матч 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» — «Манчестер Сити». Ставка: «Сити» победит в первом тайме и по итогам матча за 1.83.
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