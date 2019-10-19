Футбол
Газета.RuЭвертон — Вест Хэм 2:0
Бернард Анисио
|17′
Том Дэвис
|45′+3′
|46′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
|63′
Пабло Форнальс
Джек Уилшир
|70′
Деклан Райс
|74′
Марк Нобл
Альбиан Айети
|79′
Исса Диоп
Тео Уолкотт
Мойсе Кин
|86′
Алекс Ивоби
Гильфи Сигурдссон
|87′
Андре Гомеш
|90′
Гильфи Сигурдссон
|90′+2′
Йерри Мина
Мэйсон Холгейт
|90′+4′
|52%
|Владение мячом
|48%
|74%
|Процент точных передач
|68%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|10
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|9
|9
|Офсайды
|4
|11
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
19
Сидибе
5
Кин
2
Холгейт
12
Динь
27
Кин
21
Гомеш
10
Сигурдссон
26
Дэвис
20
Бернард
7
Ришарлисон
13
Роберто
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
26
Масуаку
19
Уилшер
27
Айети
10
Лансини
41
Райс
7
Ярмоленко
22
Аллер
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
Лондонский "Вест Хэм" и ливерпульский "Эвертон" объявили стартовые составы перед встречей девятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали главу полиции района Дорогомилово и его заместителя
В Москве при получении взятки 3,5 млн рублей задержали замруководителя отдела МВД по району Дорогомилово (начальника районной полиции) и его заместителя (начальника уголовного розыска), сообщили в Министерстве внутренних дел.
Футбол
Дзюба и Слуцкий пошутили друг над другом в инстаграме
Форвард Зенита Артем Дзюба и главный тренер Витесса Леонид Слуцкий обменялись шутками в инстаграме.
Здоровье
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь
Три полезных перекуса помогут продлить жизнь. Об этом сообщает издание «Профиль» со ссылкой на британский «Express».
Общество
Практикующий онколог описал симптомы заболевания Заворотнюк
Практикующий онколог рассказал о необратимых процессах, которые происходят в организме актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей, по информации СМИ, от рака головного мозга.
Происшествия
В Орле возбудили дело после госпитализации девочки из-за истощения
Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц после госпитализации в Орле 11-летней девочки с задержкой психомоторного развития в истощённом состоянии.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Футбол
Игроки «Тоттенхэма» винят Почеттино в неудачном старте сезона
Игроки «Тоттенхэм Хотспур» винят главного тренера Маурисио Почеттино в неудачном старте сезона, сообщает Daily Mail.
Общество
Умер руководитель завершившихся гибелью «Курска» учений
Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск".
Общество
В закон о домашнем насилии впишут изгнание виновного из дома
Глава думского комитета по делам семьи Тамара Плетнева заявила РБК, что профилактика домашнего насилия требует обсуждения.
Политика
Суд на Украине арестовал бывшего замсекретаря Совбеза страны
Верховный антикоррупционный суд Украины арестовал бывшего замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Олега Гладковского.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Политика
Путин подписал указ о создании новой «Военно-строительной компании»
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Москве публично-правовой организации «Военно-строительная компании».
Экономика
Россия предупредила о возможном отказе Белоруссии в кредите
Россия может отказать Белоруссии в выдаче государственного кредита в размере 600 миллионов долларов.
Здоровье
Какие продукты могут избавить от изжоги, рассказали специалисты
Переход на низкожировые молочные продукты может помочь уменьшить симптомы изжоги Высокое количество жира в некоторых молочных продуктах иногда может ухудшить симптомы изжоги, сказал Вундер.
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Палата общин британского парламента приняла в субботу поправку об отсрочке Brexit.
Общество
Гороскоп на 19 октября: интересные знакомства ждут Тельцов
Интересные знакомства ждут Тельцов.
Шоу-бизнес
У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.
Политика
Горбачев рассказал о своем обращении к Путину
Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
Происшествия
Пьяный мужчина ударил полицейского ножом в московском метро
Пьяный мужчина с ножом напал на полицейского в метро Москвы, инцидент произошёл на станции «Савёловская».
Футбол
Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате
Футболисты «Веракруса» в течение нескольких первых минут поединка просто стояли на поле, выражая тем самым свой протест из-за долгов по зарплате.
Здоровье
Средняя продолжительность жизни в России увеличилась до 73,6 года
Наука
Впервые умение стоять в очереди появилось у трилобитов
Совместная исследовательская группа ученых из Франции, Марокко и Швейцарии обнаружила и описала необычную находку: ископаемые трилобиты выстроились в очередь.
Здоровье
В США более 30 человек скончались от вейпинга
Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысяче, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).
Происшествия
В Нальчике в институте повышения квалификации МВД убили полицейского
Один из слушателей института повышения квалификации МВД в Нальчике погиб в драке с коллегой, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах Кабардино-Балкарии.
Политика