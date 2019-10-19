Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Эвертон» забил два гола в ворота «Вест Хэма»

Эвертон — Вест Хэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Гудисон Парк»
Бернард Анисио
17′
Том Дэвис
45′+3′
46′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
63′
Пабло Форнальс
Джек Уилшир
70′
Деклан Райс
74′
Марк Нобл
Альбиан Айети
78′
Исса Диоп
Тео Уолкотт
Мойсе Кин
86′
Алекс Ивоби
Гильфи Сигурдссон
87′
Андре Гомеш
89′
Гильфи Сигурдссон
90′+2′
Йерри Мина
Мэйсон Холгейт
90′+4′
"Эвертон" переиграл "Вест Хэм" в матче 9-го тура АПЛ. В данный момент "Вест Хэм" занимает восьмую строчку в таблице (12 очков), а "Эвертон" - двенадцатую (10 очков).
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