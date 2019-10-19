Футбол
Soccer.ru«Эвертон» забил два гола в ворота «Вест Хэма»
Бернард Анисио
|17′
Том Дэвис
|45′+3′
|46′
Фелипе Андерсон
Андрей Ярмоленко
|63′
Пабло Форнальс
Джек Уилшир
|70′
Деклан Райс
|74′
Марк Нобл
Альбиан Айети
|78′
Исса Диоп
Тео Уолкотт
Мойсе Кин
|86′
Алекс Ивоби
Гильфи Сигурдссон
|87′
Андре Гомеш
|89′
Гильфи Сигурдссон
|90′+2′
Йерри Мина
Мэйсон Холгейт
|90′+4′
|52%
|Владение мячом
|48%
|74%
|Процент точных передач
|68%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|10
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|9
|9
|Офсайды
|4
|11
|Угловые
|2
|11
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Эвертон
Расстановка 4‑5‑1
1
Пикфорд
19
Сидибе
5
Кин
2
Холгейт
12
Динь
27
Кин
21
Гомеш
10
Сигурдссон
26
Дэвис
20
Бернард
7
Ришарлисон
13
Роберто
24
Фредерикс
23
Диоп
21
Огбонна
26
Масуаку
19
Уилшер
27
Айети
10
Лансини
41
Райс
7
Ярмоленко
22
Аллер
Вест Хэм
Расстановка 4‑5‑1
"Эвертон" переиграл "Вест Хэм" в матче 9-го тура АПЛ. В данный момент "Вест Хэм" занимает восьмую строчку в таблице (12 очков), а "Эвертон" - двенадцатую (10 очков).
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