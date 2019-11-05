Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша

«Эвертон» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о травме своего полузащитника Андре Гомеша. «Эвертон» может подтвердить, что Андре Гомешу сегодня была сделана операция на правой лодыжке, которую он сломал. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
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Андре Гомеш перенёс операцию после перелома лодыжки

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