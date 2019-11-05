Футбол
Чемпионат«Эвертон» опубликовал обновлённую информацию о травме Гомеша
«Эвертон» на своём официальном сайте опубликовал обновлённую информацию о травме своего полузащитника Андре Гомеша. «Эвертон» может подтвердить, что Андре Гомешу сегодня была сделана операция на правой лодыжке, которую он сломал. Хирургическое вмешательство прошло успешно.
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Политика
Украина уцепилась за транзит российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поставил знак равенства между запуском газопровода «Северный поток - 2» и прекращением транзита газа в Европу через территорию Украины.
Ридус вчера в 14:20
Общество
Штормовое предупреждение о девятиметровых волнах объявлено на Камчатке
Камчатское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) во вторник объявило штормовое предупреждение о волнении на море высотой 8-9 метров в акваториях региона, которое ожидается в среду.
ТАСС вчера в 20:29
Происшествия
У побережья Чили зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья в центральной части Чили, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 03 ноября в 04:21
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Российская газета вчера в 20:24
Общество
В Госдуме намерены ограничить число разрешений на такси
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета "Ведомости".
Газета.Ru вчера в 23:39
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Политика
Путин уволил одиннадцать генералов Следственного комитета, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин освободил от должности нескольких сотрудников МВД, МЧС и Следственного комитета.
РИА Новости вчера в 12:40
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Происшествия
25-летняя девушка пропала в Иркутске
Байкал24 вчера в 22:24
Авто
В ноябре скидки на свои автомобили объявил АвтоВАЗ
При сдаче по «Trade-In» автомобиля возможно сэкономить 50000 рублей на модели LADA Vesta Sport, LADA XRAY и LADA XRAY Cross.
32CARS.ru вчера в 14:05
Музыка
На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно
Актуальные Новости 02 ноября в 02:32
Экономика
В Грузии «индекс хачапури» достиг исторического максимума
В Грузии «индекс хачапури» — аналог «индекса бигмака» — достиг исторического максимума.
Известия 03 ноября в 21:12
Происшествия
В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли
Газета.Ru вчера в 06:14
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 08:42
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Общество
Данные клиентов Альфа-банка утекли в Сеть
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.
РБК вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК вчера в 19:29
Космос
Новую экскурсию «Спутники: Земля из космоса» станут проводить на ВДНХ с воскресенья
РИАМО 02 ноября в 22:00
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд
Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla, сообщает Forbes.
Ведомости 03 ноября в 06:27
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Ланового не стали госпитализировать после прерванного спектакля
В феврале этого года спектакль "Посвящение Еве" с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.
Газета.Ru вчера в 11:03
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 03 ноября в 04:24
Политика
Песков назвал показанный Путиным кулак «чудесной рекомендацией»
RT на русском 03 ноября в 13:05
Авто
ВИП-гараж: изучаем три сотни элитных авто, купленных свердловским чиновникам за бюджетный счет
Екатеринбург Онлайн вчера в 21:30