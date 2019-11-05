На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша. Мы подтверждаем, что 4 ноября Андре Гомеш перенесет операцию на травмированной лодыжке.

Наука Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.

Кино Актер Миронов заявил о нелюбви Ленина к русским Артист добавил, что его задачей было сыграть вождя мирового пролетариата в обстоятельствах, в которых никто и никогда о Ленине не рассказывал.

Шоу-бизнес Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.

Общество Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.

Происшествия Тела двух малолетних детей обнаружили в Приморье Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту обнаружения в селе Хвалынка Спасского района тел двух детей.

Политика Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».

Кино «Терминатор» стал лидером американского проката Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.

Общество Персонально ваш: Владимир Пастухов М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.

Шоу-бизнес Новый муж Собчак снял обручальное кольцо Ксению Собчак и Константина Богомолова заметили в Италии. Режиссер был без обручального кольца.

Энергетика «Нафтогаз» в иске к «Газпрому» требует пересмотреть транзитный тариф В иске к «Газпрому» «Нафтогаз Украины» потребовал пересмотреть тариф на транзит газа, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

Гаджеты AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов Бенчмарк AnTuTu проверил на производительность смартфоны флагманских моделей и среднего класса.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Футбол Касильяс провёл первую после инфаркта тренировку на поле Голкипер «Порту» Икер Касильяс провёл первую тренировку на поле после сердечного приступа.

Игры На BlizzCon 2019 показали новые арты из Diablo IV В рамках презентации Blizzard представила арты и скриншоты из Diablo IV, а также поделилась информацией о различных уровнях экипировки.

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика Пушков высмеял призыв Украины к Эстонии о совместной борьбе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высмеял призыв украинских властей к Эстонии совместно бороться с газопроводом «Северный поток - 2». Ранее Киев обратился к Таллину с просьбой помочь остановить строительство газопровода, по которому российский газ пойдет в Европу в обход Украины.

Армия и оружие National Interest признал превосходство России в «космической гонке» Американское издание National Interest опубликовало посвященный «космической гонке» материал, в котором признало превосходство России над Соединенными Штатами.

Общество Путин уволил главу четвертого следственного управления Ибиева Ибиев возглавлял следственное управление СКР по УрФО (с 2014 года – четвертое следственное управление СКР) с 2011-го.

Музыка Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье» Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".

Общество Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.

Культура Путин поздравил с юбилеем Александра Градского Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.

Происшествия В Забайкалье трех подростков арестовали за изнасилование и убийство В Забайкальском крае трем несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении особо тяжких преступлений - насильственные действия сексуального характера и умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее смерть.

Шоу-бизнес Муж Лолиты назвал причину расставания с ней Бывший муж певицы Лолиты Милявской, спортсмен Дмитрий Иванов рассказал изданию Starhit, что стало причиной их расставания.

Армия и оружие США назвали самое работающее оружие России Лайк уверен, что вследствие этого подобные упражнения не способны имитировать складывающуюся в реальных боевых условиях ситуацию, и, как следствие, означают неготовность Соединенных Штатов к аналогичному противодействию России и Китая.

Политика Трамп захотел заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР США хотят заключить соглашение по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, заявил президент США Дональд Трамп журналистам.