Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша. Мы подтверждаем, что 4 ноября Андре Гомеш перенесет операцию на травмированной лодыжке.
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Андре Гомеш перенёс операцию после перелома лодыжки

Чемпионат16:30

«Эвертон» сообщил о состоянии получившего тяжелую травму Андре Гомеша

РБК04:35

Операция Андре Гомеша прошла успешно

Спорт-Экспресс10:27

Сломавший ногу Гомеш перенес операцию на лодыжке

Матч ТВ11:08

Гомеш успешно перенес операцию на сломанной ноге

Sports.ru12:15

Хавбеку «Эвертона» Гомешу, сломавшему ногу, сделали операцию

Sport.ru10:59

Получивший тяжелую травму игрок «Эвертона» успешно прооперирован

Газета.Ru20:55
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