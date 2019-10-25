Политика

Вести.RuВести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Глава Боливии Эво Моралес принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с протестами, начавшимися после объявления итогов президентских выборов, передает издание El Deber
.
Аргументы и Факты23 октября в 14:46

Подробнее о событии

Моралес выиграл президентские выборы в Боливии

Телеканал 360°01:04

Моралес победил на выборах президента Боливии

Российская газетавчера в 22:12

Эво Моралес побеждает на президентских выборах в Боливии

Газета.Ruвчера в 21:23

США и ряд стран Южной Америки призвали ко второму туру выборов в Боливии

Коммерсантъ00:20

Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии

Интерфаксвчера в 20:54

Моралес победил на выборах президента Боливии

Взгляд.рувчера в 21:20

Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии

РИА Новостивчера в 22:27
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:33, Ашберн
Шоу-бизнес

Лолита Милявская назвала экс-супруга Дмитрия Иванова «кровососом»

Актуальные Новости вчера в 22:06
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Футбол

«Крыховяк — лучший игрок на планете»

29-летний вратарь поделился впечатлениями от матча с «Локо», выделил лучшего игрока в составе столичного клуба и рассказал о своих соотечественниках, выступающих в РПЛ.
Известия вчера в 17:00
Гаджеты

Складной смартфон Huawei Mate X выйдет в Китае 15 ноября

RuNews24.ru 23 октября в 10:54
Музыка

Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу

Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru вчера в 16:00
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Космос

Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Спорт

Украинец Жданов вошел в совет ВАДА и пообещал бороться с Россией

Жданов сообщил, что Совет Европы сегодня утвердил его членом совета учредителей ВАДА.
Pravda.Ru 23 октября в 10:57
Спорт

В США принят «закон Родченкова» о допинговом сговоре

Закон названный по имени беглого российского экс руководителя московской антидопинговой лаборатории, подразумевает введение уголовной ответственности за попытки влияния на международные соревнования путем подкупа руководящих лиц.
Bethub.org вчера в 11:38
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике лихорадки Денге

В январе 2019 года Роспотребнадзор сообщал, что за 11 месяцев 2018 года было зафиксировано 212 случаев лихорадки Денге у российских туристов после посещения ими стран Юго-Восточной Азии.
Известия 01:00
Происшествия

В Татарстане мальчик провалился в люк на глазах у матери

Газета.Ru вчера в 20:05
Экономика

ЦБ намерен внедрить в Систему быстрых платежей механизм выплаты пенсий

Банк России хочет внедрить в Систему быстрых платежей переводы из бюджета в адрес физических лиц, сообщает РБК со ссылкой на проект стратегии развития национальной платежной системы до 2023 года.
BFM.ru вчера в 06:35
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Автоспорт

Renault не станет обжаловать дисквалификацию

Руководство Renault F1 решило не подавать апелляцию на решение FIA исключить Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга из протокола Гран При Японии.
Motorsport.com Россия вчера в 11:48
Здоровье

В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест

В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
ПроТуймазы вчера в 00:15
Транспорт

Автомобилисты стали больше тратить на штрафы

Больше всего на заправку тратят в Омске (1204 руб.), Перми (1196 руб.) и Москве (1129 руб.).
Коммерсантъ 01:02
Хоккей

Две шайбы Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»

РИА Новости 00:31
Единоборства

Макгрегор отреагировал на толпу дагестанцев у его отеля в Москве

Lenta.ru 01:15
Культура

Представитель Добронравова опроверг уход Митяя из «Сватов»

Представитель актера Федора Добронравова, известного по роли Ивана Будько в сериале "Сваты", опроверг уход из проекта артиста Николая Добрынина.
Народные новости 22 октября в 06:44
Армия и оружие

Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию

Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
РИА Новости 00:01
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия 23 октября в 20:50
Футбол

«Лейпциг» вышел вперед в матче с «Зенитом»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Марсель Забитцер вывел свою команду вперед в матче с «Зенитом».
Нева Спорт 23 октября в 14:16
Единоборства

Макгрегор подарил Путину бутылку виски

Телеканал 360° вчера в 05:47
Футбол

Ибрагимович забил гол в дерби Лос-Анджелеса

В составе хозяев голы забили Диего Росси и Адама Диоманде, а дубль оформил Карлос Вела.
Чемпионат 00:36
Авто

Показан Volkswagen Golf нового поколения

Немецкий автопроизводитель провел презентацию восьмой генерации своего легендарного хэтчбека, который до сих пор остаётся самой продаваемой моделью в Европе.
SpeedMe вчера в 13:26
Космос

Страны СНГ объединятся для освоения космоса

Соглашение дает право каждой стране совместно с другими использовать национальные системы дистанционного зондирования Земли из космоса, космических систем связи и телерадиовещания.
Евразия.Эксперт 23 октября в 09:37
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Авто

Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada

Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Motor вчера в 11:13
Общество

Полиция Чечни проверит экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РБК 00:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное