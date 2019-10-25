После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.

Единоборства Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Политика Аваков заступился за «Азов» после критики в США Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.

Армия и оружие В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.

Происшествия В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.

Общество Названы наиболее востребованные в будущем профессии Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.

Политика Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов» Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.

Политика Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.