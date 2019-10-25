Политика

Вести.RuВести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
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