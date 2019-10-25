Политика
Вести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии
После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Действующий президент Боливии провозгласил победу на выборах
Общественное телевидение Россиивчера в 18:43
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 04:41, Вашингтон
Общество
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Единоборства
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Политика
ЦАР рассматривает возможность создания в стране военной базы России
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что Центральноафриканская Республика рассматривает возможность создания в стране российской военной базы.
Политика
Аваков заступился за «Азов» после критики в США
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заступился за добровольческий полк "Азов", который в США хотят внести в список террористических организаций.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Общество
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока
Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
Происшествия
Две сбитые на тротуаре женщины скончались от травм в Саратове
В больнице Саратова скончались две женщины, которые получили травмы в ДТП 24 октября.
Политика
Патрушев: Иностранные спецслужбы ищут способы для массовых кибератак
Иностранные спецслужбы ведут целенаправленную работу по определению уязвимостей российской информационной инфраструктуры с целью проведения массированных компьютерных атак.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Происшествия
В Тюменской области подростки из шалости расстреляли автобусы
В тюменском Тобольске установлены личности двух подростков, обстрелявших утром 24 октября пассажирский автобус из пневматического пистолета.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Политика
Пушилин назвал Зеленского «Порошенко в худших проявлениях»
Президент Украины Владимир Зеленский повторяет своего предшественника на этом посту Петра Порошенко "в самых худших его проявлениях".
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
Общество
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
25 октября в столице ожидается прохладная погода, воздух днем не прогреется выше +12.
Происшествия
В Петербурге задержали разыскиваемого за наркотики американца
Правоохранительные органы задержали в санкт-петербургском аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду, которого на родине разыскивают за сбыт наркотиков в крупном размере.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Становятся все более востребованными новые профессии, появляющиеся в ходе технологического прогресса, например, специалисты по большим данным и облачным приложениям.
Экономика
Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет
Проведение саммита «Россия — Африка» в Сочи в 2019 году обошлось бюджету более чем в 4,5 млрд руб.
Экономика
Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Политика
Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»
Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
Происшествия
Подозреваемый по делу о массовом убийстве под Ростовом арестован
Политика
Французский дипломат: Россия вновь стала мировой державой
Жан де Глиниасти, сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве в интервью изданию Le Fідаrов сообщил, что Россия снова стала мировой державой, отстаивающей суверенитет государств.
Экономика
Белоруссия рассчитывает получить китайский кредит на $500 млн
Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что Минск рассчитывает получить до конца года кредит из Китая на сумму $500 млн.
Гаджеты
Бестселлер Xiaomi Mi 9T получил глобальную версию MIUI 11
Как минимум младшая модель уже начала получать MIUI 11. В частности, буквально только что обновление получил автор данной заметки.
Экономика
Белоруссия и Казахстан согласовали поставки нефти
Казахстан договорился о поставках нефти Белоруссии.
Политика
МИД указал на дискриминацию российских журналистов во Франции
Власти Франции продолжают подвергать дискриминации российских журналистов, работающих в стране, заявил директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов.
Футбол
Голкипер «Ренна» стал самым молодым вратарём в истории Лиги Европы
Вратарь «Ренна» Пепе Боне стал самым молодым голкипером в истории Лиги Европы УЕФА.