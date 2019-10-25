Политика

Вести.RuВести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Действующий президент Боливии провозгласил победу на выборах

Общественное телевидение Россиивчера в 18:43

Моралес победил на выборах президента Боливии

Российская газетавчера в 22:12

Президент Боливии Эво Моралес: «Правые не вернутся!»

REGNUM02:04

Высший избирательный суд Боливии заявил о победе Моралеса на выборах

РБК01:13

Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии

РИА Новостивчера в 22:27

Оппозиционный кандидат в президенты Боливии призвал сторонников продолжать акции протеста

ТАССвчера в 21:46

Моралес объявил о своей победе на выборах президента Боливии

RT на русскомвчера в 08:53
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Экономика

В правительстве сняли разногласия по господдержке проектов в Арктике

В правительстве согласованы общие принципы господдержки и льгот для новых инвестиционных проектов в Арктике, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий развитие Арктического региона, по итогам совещания, которое прошло в четверг, 24 октября, под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова, передал корреспондент РБК.
РБК вчера в 11:03
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Общество

Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»

Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Недвижимость.RU 23 октября в 08:57
Происшествия

Казанской кассирше-разбойнице предъявлено обвинение в Петербурге

REGNUM 02:17
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета 00:45
Происшествия

Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина

В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Актриса Александра Яковлева высказалась по поводу болезни Заворотнюк

Известная советская актриса Александра Яковлева звезда легендарных фильмов "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов" прокомментировала сообщения и имеющиеся слухи о тяжелой болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru 00:17
Единоборства

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Фигурное катание

Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт 01:58
Гаджеты

Intel представила процессоры Tremont

Корпорация Intel официально представила процессоры Tremont, которые являются следующей итерацией Atom.
Игромания.ру 01:58
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Здоровье

Экспертный клуб Иркутска обнажил проблемы здравоохранения региона

Честное и открытое признание проблем способствует разработке дорожной карты по их разрешению, а так же началу их решения, так считает Доктор медицинских наук Сергей Коровин, учувствовавший в работе Экспертного клуба Иркутска, который состоялся 24 октября на площадке пресс-центра «Байкал24».
Дни24 вчера в 15:52
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Происшествия

Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Татарстане

Малыш встал на люк обеими ногами, после чего крышка провернулась, и ребенок провалился в канализационный колодец, передает РЕН ТВ.
Известия вчера в 11:08
Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 9X

Astera вчера в 13:58
Футбол

Вратарь «Ювентуса» о матче-реванше с «Локо»: мы ожидаем сложную игру

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
Газета.Ru вчера в 18:57
Культура

Работы Тимофея Ради пополнят собрание Третьяковской галереи

Екатеринбург-ТВ вчера в 23:58
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
Ведомости вчера в 17:10
Общество

В Калифорнии из-за лесных пожаров эвакуируют около 50 тысяч человек

Обязательная мера затронет по меньшей мере 50 тысяч человек, которые оказались в зоне распространения лесных пожаров.
Комсомольская правда 00:46
Технологии

Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76

Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 23 октября в 11:00
Общество

В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских военных полицейских в Сирию

РБК 00:47
Общество

ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Общество

Программу Андрея Малахова о трагедии в Красноярском крае сняли с эфира

Трагедия в Красноярском крае произошла 19 октября — из-за прорыва дамб затопило общежития работников золотодобывающей артели.
Salt Mag вчера в 03:57
Общество

Мужчины, работающие более 52 часов в неделю, лысеют в два раза чаще

По словам Кюнг-Хун Сона (Kyung-Hun Son), ведущего автора этого исследования, длительное рабочее время усиливает развитие алопеции у мужчин, особенно у тех, кто трудится больше 52 часов в неделю.
Неделя Новостей вчера в 02:50
Политика

Джонсон инициирует досрочные выборы в британский парламент

Как пояснил Джонсон, «если депутаты хотят получить больше времени на то, чтобы изучить условия нашей великолепной сделки с ЕС, они могут его получить, однако им придется согласиться на проведение выборов 12 декабря», сообщает телеканал ITV.
Журналистская правда вчера в 13:14
Армия и оружие

ТАСС: экс-командующий Черноморским флотом возглавит Главный штаб ВМФ

Коммерсантъ 01:42
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки.
Известия вчера в 22:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эво Моралес
Боливийский политик
Боливийский государственный деятель, президент Боливии. По национальности аймара, он считается первым представителем коренного населения Америки, руководящим Боливией за более чем 400 лет со времён начала испанской колонизации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное