Политика

Вести.RuВести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии

После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
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Эво Моралес
Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию.
— Эво Моралес, боливийский политикРИА Новости 23 октября в 08:04
с чего всё началось
Глава Боливии Эво Моралес принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с протестами, начавшимися после объявления итогов президентских выборов, передает издание El Deber
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