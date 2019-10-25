Политика
Вести.RuЭво Моралес побеждает на выборах президента Боливии
После проверки 99,9 процента бюллетеней Высший избирательный суд Боливии опубликовал данные, в соответствии с которыми действующий президент страны Эво Моралес набирает 47 процентов голосов, а его основной соперник, экс-президент Карлос Меса — 36,5 процента.
Читать в источнике
Оценить
Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию.
— Эво Моралес, боливийский политикРИА Новости 23 октября в 08:04
с чего всё началось
Глава Боливии Эво Моралес принял решение ввести в стране режим чрезвычайного положения в связи с протестами, начавшимися после объявления итогов президентских выборов, передает издание El Deber.Аргументы и Факты23 октября в 14:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Эво Моралес гарантировал себе победу уже в первом туре президентских выборов в Боливии
Эхо Москвывчера в 23:47
Колумбия, Аргентина, Бразилия и США могут не признать результаты выборов в Боливии
Интерфаксвчера в 20:54
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:06, Ашберн
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Политика
Минюст США начал уголовное расследование истоков «российского дела»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генпрокурор и глава минюста США Уильям Барр поручил проверить обоснованность расследования спецпрокурора Мюллера по делу о так называемом «российском вмешательстве».
REGNUM вчера в 22:28
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франко
RT на русском вчера в 06:55
Общество
Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском вчера в 23:00
Экономика
Несправедливые выплаты на ЖКХ сельским педагогам и врачам обсудили в АКЗС
Профсоюзы и депутаты поговорили о том, почему разные суммы вызывают непонимание на местах Господдержка сельских учителей, врачей и работников культуры в Алтайском крае в вопросах оплаты услуг ЖКХ несправедлива.
АМИТЕЛ вчера в 20:34
Единоборства
Глава Fight Nights Global назвал позором слова Макгрегора о Дагестане
Гаджиев назвал произошедшее позором и также раскритиковал всех, кто присутствовал на пресс-конференции Макгрегора в Москве.
РИА Новости вчера в 17:13
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" играет в гостях у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru вчера в 23:54
Политика
В Сенат США внесли резолюцию против импичмента Трампа
Процедуру импичмента инициировали, когда выяснилось, что в ходе июльского разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским господин Трамп попросил его начать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Коммерсантъ вчера в 22:56
Футбол
«Гент» вырвал ничью с «Вольфсбургом», «Сент-Этьен» не смог обыграть «Александрию»
«Гент» на своем поле вырвал ничью у «Вольфсбурга» в матче 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
Sport24.ru вчера в 15:02
Авто
Представлен Volkswagen Golf нового поколения
Официальная премьера хэчтбека Volkswagen Golf восьмого поколения прошла в немецком Вольфсбурге в четверг.
Авторамблер вчера в 13:47
Общество
Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья
Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Технологии
Google представила мощнейший в мире квантовый компьютер
Доклад о создании Google самого мощного в мире квантового компьютера представили на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), но затем по неизвестным причинам удалили все данные.
Gazeta.SPb вчера в 15:21
Наука
Японцы научили кружку печатать рисунки на воде пузырями
Японские инженеры создали кружку, способную создавать на поверхности жидкости фигуры из пузырей.
N+1 вчера в 09:44
Армия и оружие
Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»
По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 23 октября в 10:07
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости вчера в 21:47
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Кино
Бенедикт Камбербэтч высказался относительно критики фильмов Marvel
Известный актер Бенедикт Камбербэтч высказался относительно слов прославленных режиссеров Мартина Скорсезе и Френсиса Форд Коппола.
Дни24 вчера в 10:51
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Звезда фильма "Экипаж" Александра Яковлева рассказала изданию teleprogramma.pro, что понимает Анастасию Заворотнюк, так как сама узнала о раке только когда была уже четвертая стадия.
АМИТЕЛ вчера в 23:08
Футбол
ФК «Оренбург» оштрафовали за потасовку
Orenday.ru вчера в 07:44
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru 23 октября в 03:49
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Политика
Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 18:26
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 22 октября в 08:39
Здоровье
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний
Чрезмерное употребление кофе повышает риск простудных заболеваний.
Вести Подмосковья 23 октября в 02:44
Общество
Мария Бутина вернется в Россию 26 октября
Коммерсантъ вчера в 18:28
Политика
Сноуден рассказал, что попал в России в «ловушку»
Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден признался, что пребывание в России не делает его жизнь легче.
Политика Сегодня 23 октября в 22:43
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Популярная механика 22 октября в 10:40
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53