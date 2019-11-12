с чего всё началось

Подавший в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище. Об этом в Twitter утром 12 ноября по Москве сообщил сам политик.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире По версии Saudi Aramco, себестоимость саудовской нефти наряду с кувейтской самая низкая в мире — всего около $17 за баррель.

Транспорт Дорогу закрыли на севере Сахалина из-за гололеда "В связи с образованием гололеда и невозможностью обеспечения безопасного движения автотранспорта, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке дороги Тымовское - Александровск-Сахалинский", - говорится в сообщении.

Экономика Сбербанк запустит сервис доставки банковских карт на дом У Сбербанка скоро появится сервис доставки банковских карт клиентам на дом.

Общество В Новосибирске ждут Дмитрия Медведева В Новосибирской области завтра, 12 ноября, ждут премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Общество Пивные напитки в России предложили сделать крепче Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

Авто Opel сертифицировал две модели для России Модели Opel Zafira Life и Opel Vivaro совсем скоро приедут в Россию.

Экономика Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.

Политика Глава МИД Украины рассказал о судьбе закона об амнистии в Донбассе Закон об амнистии в Донбассе принят парламентом Украины прошлого созыва и в нарушение конституции не был передан на подпись экс-президенту Петру Порошенко, он «лежит где-то в столе».

Происшествия «Ъ» поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье Однокурсник Владимира Евсеева по РВСН и коллега по военной службе рассказал "Ъ", что погибший не был конфликтным человеком, "мог найти общий язык с любым".

Хоккей «Вашингтон» проиграл «Аризоне», Кузнецов оформил дубль Гости победили во встрече в серии буллитов со счетом 4:3. В составе столичного клуба дубль оформил Евгений Кузнецов, но не смог реализовать свою попытку послематчевого буллита.

Армия и оружие Ynet: Субмарина ВМФ РФ была обнаружена в территориальных водах Израиля Из материала: Российская подводная лодка была обнаружена израильским корветом всего в 8 морских милях, глубоко в территориальных водах Израиля.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Спорт Глава WADA анонсировал лишение статуса соответствия РУСАДА Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди ожидает, что после доклада экспертов Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет будет лишено статуса соответствия, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Дочь Польны и Клявера продолжает находиться в больнице из-за астмы Дочь музыкантов Дениса Клявера и Евы Польны, четырнадцатилетняя Эвелин, продолжает проходить лечение в одной из клиник из-за сильнейшего приступа астмы, который у нее случился чуть больше недели назад.

Единоборства Александр Волков одолел Грега Харди на турнире UFC в Москве Поединок тяжеловесов Александра Волкова и Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве завершился безоговорочной победой спортсмена из РФ.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская кардинально сменила цвет волос и стрижку Снимком в новом образе Настасья поделилась в Инстаграме. «Сама на себя смотрю и в шоке», – написала текст под фото актриса.

Шоу-бизнес Сын Марии Шукшиной тайно женился на женщине старше себя Сын Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу. Макар Касаткин взял в жены Илону Александрову.

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Кино Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти» На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Фигурное катание Два четверных. Фигуристка Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей этапа Гран-при в Китае в женском одиночном катании, сообщает "Газета.ru".

Здоровье Опрос: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице По инициативе Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) "Известия" провели опрос, в результате которого выяснили, что порядка 30% россиян несут дополнительные расходы во время лечения в стационаре.

Хоккей «Даллас» выведет из обращения номер Зубова «Даллас» выведет из обращения 56-й номер, под которым играл защитник Сергей Зубов, сообщает официальный Twitter клуба.