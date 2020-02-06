с чего всё началось

Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику. Такая информация приводится в отчете за январь—ноябрь 2019 года, который выпустило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).

EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

Политика Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.

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Общество Глава минздрава Приморья покидает пост Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.