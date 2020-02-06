Энергетика
REGNUMEIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США
Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику. Такая информация приводится в отчете за январь—ноябрь 2019 года, который выпустило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).
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с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.РБК16:00
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