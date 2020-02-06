Энергетика

REGNUMREGNUMEIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

Второе место по объему поставляемых в США нефти и нефтепродуктов в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику. Такая информация приводится в отчете за январь—ноябрь 2019 года, который выпустило Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA).
Читать в источнике
Комментировать23
с чего всё началось
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует
 из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.
РБК16:00

Подробнее о событии

В октябре прошлого года Россия была вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США

Эхо Москвы19:10

Россия заняла второе место в мире по поставкам нефтепродуктов в США за октябрь 2019 года

Невские Новости22:18

Россия в октябре 2019 года заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

ТАСС21:31

РФ заняла второе место в мире по поставкам нефти и нефтепродуктов в США

ФАН22:46

Россия стала вторым по величине поставщиком нефти в США в октябре 2019 года

Коммерсантъ18:45

EIA: РФ заняла второе место по поставкам энергоносителей в США

REGNUM18:27

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США

РБК16:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

REGNUM 18:52
Происшествия

Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии

Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
РБК вчера в 20:26
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta 09:58
Футбол

«Лацио» потерял очки в матче с «Вероной»

Футболисты «Лацио» не смогли обыграть «Верону» в матче 17-го тура Серии А. Встреча прошла в Риме и завершилась со счетом 0:0. Таким образом, команда Симоне Индзаги по-прежнему занимает третье место в таблице Серии А, набрав 50 очков.
ProstoProSport 17:00
Политика

Путин примет верительные грамоты от послов в Кремле

Президент России Владимир Путин примет верительные грамоты от прибывших иностранных послов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
SM News вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Нелли Кобзон погуляла на вечеринке Кабо

Актриса театра и кино Ольга Кабо своё 52-летие отпраздновала вместе с телеведущей Ириной Сашиной, которая не так давно тоже отметила свой день рождения.
News.ru 10:26
Общество

С ведром вместо туалета: эвакуированная в Тюмень туристка рассказала о перелете из Китая

Туристка, которую в числе прочих российские власти эвакуировали из Китая в Тюмень, рассказала о 13-часовом перелете.
Znak.com 12:17
Наука

Китай обвинили в нежелании передавать штамм коронавируса России

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что КНР не передала России штамм 2019-nCoV, поэтому российским ученым приходится работать над созданием вакцины по открытым источникам.
ФАН 19:53
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Здоровье

Врач назвал самый опасный алкогольный напиток

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Политика

В Крыму отреагировали на заявление украинского политика о полуострове

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал RT заявление «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича о том, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
RT на русском 13:21
Происшествия

Российская школьница избила самокатом полицейского-педофила

Московская школьница отбилась от приставшего к ней полицейского-педофила при помощи самоката.
Lenta.ru 09:28
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Происшествия

В Уфе мужчину судят за убийство педофила

30 января 34-летний Владимир Санкин избил мужчину, который собирался изнасиловать двух мальчиков. Тот скончался до приезда скорой.
Подъём 03 февраля в 09:43
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 17:09
Политика

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений.
Lenta.ru 08:44
Единоборства

Дмитрий Бивол: «Хотел бы бой за титулы Бетербиева»

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил о желании провести поединок с чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым.
Sports.ru 06:23
Наука

Процесс обучения живых организмов описали через обучение нейросетей

Ученые из Франции построили математическую теорию обучения живых организмов при обработке сенсорной информации.
N+1 07:51
Технологии

В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века

"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Pravda.Ru вчера в 05:21
Политика

Второй этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет 6 февраля

В четверг, 6 февраля, состоится очередной этап конкурса по замещению главы Барнаула.
Алтайская правда 21:03
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
РИА Новости 21:51
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова предложила подписчикам обсудить её внешние данные

В свою очередь, поклонники артистки принялись активно комментировать снимок, расхваливая внешние данные Анфисы Чеховой и призывая не обращать внимания на завистников.
Дни24 14:00
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 17:29
Общество

Глава минздрава Приморья покидает пост

Министр здравоохранения Приморского края Виктор Фисенко покидает пост по собственному желанию.
Коммерсантъ 21:59
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Шоу-бизнес

Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни

Bimru.ru вчера в 05:28
Шоу-бизнес

Мать Прохора Шаляпина показала новую возлюбленную сына

Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова выложила в Instagram фото своего сына с новой пассией, сообщает «Комсомольская правда».
Рамблер вчера в 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное