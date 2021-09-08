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EIA: добыча нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида» восстановится в сентябре

Срыв нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида» ведет к увеличению импорта российской нефти в США, пишет Bloomberg.
РБК
Импорт российской нефти Urals в США увеличится в сентябре и октябре, сообщает Bloomberg.
Агентство нефтегазовой информации
В итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума.
ПРАЙМ
Министерство энергетики США пытается смягчить удар "Иды", направив производителям топлива в кредит 1,8 млн баррелей из стратегических запасов.
ТАСС

С чего всё началось

Продолжительное прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида» дает России возможность расширить свою долю на рынке нефти США, сообщает Bloomberg
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