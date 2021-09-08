ПРАЙМEIA: добыча нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида» восстановится в сентябреСрыв нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Ида» ведет к увеличению импорта российской нефти в США, пишет Bloomberg.РБКИмпорт российской нефти Urals в США увеличится в сентябре и октябре, сообщает Bloomberg.Агентство нефтегазовой информацииВ итоге цена на нефть марки Urals в США достигла семимесячного максимума.ПРАЙММинистерство энергетики США пытается смягчить удар "Иды", направив производителям топлива в кредит 1,8 млн баррелей из стратегических запасов.ТАССЧитать далееСвернутьМИР 24МИР 24FBM.ruРусская ПланетаНародные новостиРБКБизнес-векторФАНРосбалтЭкономика сегодняКапитал страныС чего всё началось Продолжительное прекращение добычи нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида» дает России возможность расширить свою долю на рынке нефти США, сообщает Bloomberg.BFM.ruвчера в 17:30Подробнее о событииЭксперты объяснили, как ЧП в Мексиканском заливе повлияло на нефтьBanki Loansвчера в 15:53Bloomberg: поставки российской нефти в США вырастут из-за последствий урагана «Ида»ТАССвчера в 05:07Поставки российской нефти в США возрастут из-за «Иды»BFM.ruвчера в 17:30Bloomberg узнал об увеличении импорта нефти из России в США из-за ураганаРБКвчера в 03:22Цены на нефть стабилизировались на данных APIИнтерфаксвчера в 01:35Импорт российской нефти в США может вырасти из-за затягивания восстановления добычи в Мексиканском заливеФинмаркетвчера в 05:12EIA: добыча нефти в Мексиканском заливе после урагана «Ида» восстановится в сентябреПРАЙМ8 сентября в 13:32Показать ещёОценить15Поделиться