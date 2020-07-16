Экономика

Народные новостиНародные новостиEIU: Россия вернется к докризисному уровню экономики к 2024 году

Восстановление экономики России будет напрямую связано со спросом на энергоресурсы. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) считают, что вернуться к уровню до пандемии финансовый сектор сможет к 2024 году.
Читать в источнике
Комментировать167

Подробнее о событии

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России через четыре года

Коммерсантъ08:39

Эксперты считают, что ВВП России полностью восстановится после пандемии к концу 2024 года

ТАСС07:40

Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса

Национальная служба новостей04:46

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Lenta.ru04:03

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01

Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Forbes01:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
1,5K
Армия и оружие

Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС

МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру 15:15
Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
613
Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:35
554
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли

Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ 14:20
3
Музыка

Hurts выпустили клип «Redemption»

Британский дуэт Hurts осчастливил своих поклонников. В ночь на 16 июля у группы вышел новый трек «Redemption» и видео на него.
Портал Субкультура 11:20
Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

"Реал", набрав 86 очков, стал недосягаем для преследователей и за тур до конца соревнований в 34-й раз стал чемпионом Испании.
РИА Новости 17:02
Шоу-бизнес

Нюша раскрыла причину расставания с Кридом

Певец Егор Крид не раз в своих интервью обвинял отца артистки в их расставании.
Рамблер 11:12
1
Общество

Twitter начал блокировать пытавшиеся сменить пароль аккаунты

Вашингтон, 16 июля 2020, 22:56 — REGNUM Руководство Twitter заявило, что в рамках борьбы с хакерским взломом блокирует все аккаунты, которые пытались сменить пароль в течение последних 30 дней.
REGNUM 15:56
5
Происшествия

Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику

Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
13
Авто

Mercedes-Benz анонсировал ряд обновлений для внедорожника G-Class

Немецкая компания рассказала детали об обновлённом внедорожнике.
Тарантас Ньюс 04:42
Происшествия

Участника акции против поправок к Конституции арестовали на 10 суток

Савеловский суд Москвы арестовал на десять суток Александра Дмитриева — участника прошедшей накануне на Пушкинской площади несогласованной акции против поправок к Конституции.
Коммерсантъ 13:24
1
Энергетика

Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%

Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
2,4K
Футбол

«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

Газета.Ru 16:43
Спорт

Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве

РИА Новости Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой.
РЕН ТВ 16:44
Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост

Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Армия и оружие

На границе Азербайджана и Армении возобновились боестолкновения

По данным военных, подразделения вооруженных сил Армении утром 16 июля вновь предприняли попытку атаковать позиции армии Азербайджана.
Evo-rus.com 06:30
1,3K
Общество

В России отменили шествие «Бессмертного полка» 26 июля

BFM.ru 09:05
1,4K
Экономика

«Я варю пельмени и получаю дивиденды». Три акции с высокой доходностью

По результатам 2019 года компания суммарно выплатила ₽2045,22 на одну акцию.
РБК 14:23
Армия и оружие

Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США

Российская газета 09:10
376
Шоу-бизнес

Райдер и Паради заступились за Джонни Деппа в суде

МИР 24 15:12
Шоу-бизнес

Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода

Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 02:57
27
Космос

ОАЭ в очередной раз отложили запуск зонда на Марс из-за непогоды

Изначально зонд должен был быть запущен из Японии в среду, 8 июля, но по причине неблагоприятных погодных условий он был отложен до пятницы, 17 июля, а теперь вот еще раз.
ГЛАС.RU вчера в 08:43
12
Здоровье

Израиль готовится ко второму тотальному карантину

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что страна вернется к тотальному карантину, если суточное число заболевших перевалит за 2 000 человек.
MedikForum.ru 02:33
Армия и оружие

Американский эсминец прошёл через территориальные воды Венесуэлы

News.ru 08:31
5
Армия и оружие

Лукашенко: белорусская армия модернизирована с учетом современных войн

Газета.Ru 13:57
Киберспорт

Destiny 2: Beyond Light отложили до 10 ноября

Игромания.ру 13:16
Космос

NASA, JAXA и Toyota создадут герметичный дом на колесах для Луны

Концепт герметичного ровера появился еще десять лет назад, тогда над ним также работали NASA и JAXA.
Популярная механика 03:26
Общество

В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
1,4K
Футбол

Защитник «Милана» Лаксальт согласился перейти в «Локомотив»

Спорт день за днем 13:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное