Экономика
Народные новостиEIU: Россия вернется к докризисному уровню экономики к 2024 году
Восстановление экономики России будет напрямую связано со спросом на энергоресурсы. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) считают, что вернуться к уровню до пандемии финансовый сектор сможет к 2024 году.
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Экономика
Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков
Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия 15:47
Политика
Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров»
Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против "российских хакеров".
РИА Новости 18:37
Политика
В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО
Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
Здоровье
Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области
За весь период в регионе скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом. За сутки успешно побороли COVID-19 67 человек.
Evo-rus.com 07:08
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Сахалин.Инфо 05:06
Космос
Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца
Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
Наука
В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет
Находку обнаружили при раскопках в Эфиопии, где ранее были найдены орудия из камня.
Evo-rus.com 10:13
Армия и оружие
Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении
Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня 01:49
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Здоровье
Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса
Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 14:16
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
Гаджеты
Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц
По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
Футбол
Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»
Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
Общественная служба новостей вчера в 12:44
Шоу-бизнес
Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот
Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk 10:11
Армия и оружие
Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму
Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
Наука
Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды
Чтобы провести эксперимент ученые подсчитали, сколько рыбы женщины потребляли в среднем каждую неделю, измерили количество жирных кислот в их крови и определили среднее трехлетнее воздействие загрязнения воздуха на женщин.
Популярная механика 11:43
Общество
Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа
Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
Футбол
«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу
Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
Футбол
ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса
Сочи, Краснодарский край, 16 июля 2020, 16:22 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» не сыграет против «Тамбова» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги из-за вспышки коронавиурса, говорится в заявлении РПЛ.
REGNUM 09:22
Автоспорт
Квят: Феттель адаптируется в команде средней группы
F1news.ru 10:16
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21