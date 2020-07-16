Восстановление экономики России будет напрямую связано со спросом на энергоресурсы. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) считают, что вернуться к уровню до пандемии финансовый сектор сможет к 2024 году.

EIU: Россия вернется к докризисному уровню экономики к 2024 году

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