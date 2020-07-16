Экономика

Народные новостиНародные новостиEIU: Россия вернется к докризисному уровню экономики к 2024 году

Восстановление экономики России будет напрямую связано со спросом на энергоресурсы. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) считают, что вернуться к уровню до пандемии финансовый сектор сможет к 2024 году.
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Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Lenta.ru04:03

Эксперты считают, что ВВП России полностью восстановится после пандемии к концу 2024 года

ТАСС07:40

Аналитики оценили сроки выхода экономики России из кризиса в четыре года

РБК05:01

Аналитики оценили сроки выхода России из кризиса

Национальная служба новостей04:46

Аналитики прогнозируют восстановление экономики России через четыре года

Коммерсантъ08:39

Аналитики подсчитали, когда Россия выйдет из кризиса

URA.Ru03:26

Российской экономике придется потратить четыре года на выход из кризиса

Forbes01:54
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Экономика

Счетная палата сообщила о риске роста числа обманутых дольщиков

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова заявила, что с учетом снижения покупательной способности среди населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и числа обманутых дольщиков.
Известия вчера в 22:49
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Футбол

Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место

«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс 13:55
Футбол

«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
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Республиканцы обещают новый законопроект против «российских хакеров»

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти пообещал подготовить новый законопроект против "российских хакеров".
РИА Новости 18:37
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Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru 14:39
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Политика

В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО

Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
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Футбол

Мадридский «Реал» в 34-й раз стал чемпионом Испании по футболу

Газета.Ru 17:29
Здоровье

Две женщины и мужчина скончались от коронавируса в Самарской области

За весь период в регионе скончались 73 пациента с подтвержденным коронавирусом. За сутки успешно побороли COVID-19 67 человек.
Evo-rus.com 07:08
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Происшествия

На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска

Сахалин.Инфо 05:06
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Космос

Станция Solar Orbiter прислала первые фотографии Солнца

Космический зонд Solar Orbiter прислал первые фотографии Солнца, сделанные на расстоянии 77 млн км от звезды.
Газета Metro 11:20
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Наука

В Африке найден костяной топор возрастом 1,4 миллиона лет

Находку обнаружили при раскопках в Эфиопии, где ранее были найдены орудия из камня.
Evo-rus.com 10:13
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Армия и оружие

Боестолкновения вновь возобновились на границе Азербайджана и Армении

Уточняется, что на участке границы в Товузском районе утром в четверг подразделения ВС Армении вновь предприняли попытку атаки позиций армии Азербайджана.
Экономика сегодня 01:49
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Кино

В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта

В новом ролике стримингового сервиса HBO Max продемонстрировали кадры сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками».
Игромания.ру вчера в 07:43
Здоровье

Мэр Норильска заявил о сокрытии масштабов эпидемии коронавируса

Мэр Норильска Ринат Ахметчин обвинил руководство Красноярского края в занижении данных о заболеваемости коронавирусом.
Общественная служба новостей 14:16
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Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
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Частота обновления экрана Samsung Galaxy S20 Lite составит 120 Гц

По сведениям Ice universe, модель Galaxy S20 Lite будет оборудована качественным дисплеем с частотой обновления 120 Гц.
3DNews 08:37
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Футбол

Арбитр лишил «Спартак» двух пенальти в матче с «Ахматом»

Инцидент произошел на 26-й минуте матча. Судья указал на точку после фола Максима Ненахова против Лукаса Айртона.
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Беременная Джиджи Хадид впервые показала округлившийся живот

Модель готовится впервые стать мамой. В скором времени Джиджи Хадид впервые станет мамой.
Srnsk 10:11
Армия и оружие

Россия впервые заложит «Мистрали» на судостроительном заводе в Крыму

Впервые в современной истории России закладываются два корабля нового класса — "вертолетоносец", типа российские "Мистрали", говорит источник.
iReactor 01:15
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Политика

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
РБК 16:34
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Происшествия

Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала

Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru 11:49
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Наука

Жирная рыба может защитить мозг от негативных факторов среды

Чтобы провести эксперимент ученые подсчитали, сколько рыбы женщины потребляли в среднем каждую неделю, измерили количество жирных кислот в их крови и определили среднее трехлетнее воздействие загрязнения воздуха на женщин.
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Общество

Дума разрешила сплошную вырубку леса на Байкале ради БАМа

Перечень объектов инфраструктуры, под которые на Байкале можно будет проводить сплошные рубки леса, определит правительство.
Интерфакс вчера в 05:59
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Армия и оружие

Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России

Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК вчера в 12:08
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Футбол

«Арсенал» в гостях обыграл «Урал» в матче чемпионата России по футболу

Тульский "Арсенал" обыграл екатеринбургский "Урал" со счетом 3:1 в матче 29-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.
ТАСС Спорт вчера в 10:59
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ФК «Сочи» не сыграет против «Тамбова» из-за вспышки коронавируса

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REGNUM 09:22
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Автоспорт

Квят: Феттель адаптируется в команде средней группы

F1news.ru 10:16
Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
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Армия и оружие

Стало известно о ранении российских военных в результате авиаудара Турции

Lenta.ru 12:30
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