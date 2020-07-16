Экономика
Народные новостиEIU: Россия вернется к докризисному уровню экономики к 2024 году
Восстановление экономики России будет напрямую связано со спросом на энергоресурсы. Аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) считают, что вернуться к уровню до пандемии финансовый сектор сможет к 2024 году.
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Технологии
NVIDIA DLSS 2.0 творит чудеса с производительностью и качеством Death Stranding
В Death Stranding интеллектуальное сглаживание от NVIDIA обеспечивает повышение производительности до 48 % в режиме «Качество» и до 90 % — при выборе профиля «Производительность».
3DNews 15 июля в 06:18
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев
CT news вчера в 10:56
Космос
Экс-ученый NASA: США допустили прокол с высадкой на Луне в 1969 году
ПолитРоссия 14 июля в 12:02
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com вчера в 03:14
Гаджеты
Logitech Folio Touch превратит планшет iPad Pro в мини-ноутбук
Компания Logitech анонсировала новый аксессуар для 11-дюймовых планшетных компьютеров iPad Pro — клавиатуру-обложку Folio Touch, которая поступит в продажу до конца текущего месяца.
3DNews 01:12
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Общество
Генри Кавилл лично собрал свой новый компьютер с RTX 2080 Ti
Игромания.ру вчера в 10:19
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Гаджеты
Lenovo анонсировала игровые ноутбуки с APU Ryzen 4000H
Ранее появилась информация о том, что этим летом и осенью компания Lenovo планирует выпустить новые игровые ноутбуки с APU (серией 64-разрядных гибридных микропроцессоров от Advanced Micro Devices) Ryzen 4800H.
МИТ вчера в 14:49
Авто
Chery представила интерьер кроссовера Tiggo 7 Pro для России
По информации издания, компания Chery готовит к выходу на отечественную площадку Tiggo 7 Pro.
Лезги газет вчера в 16:02
Гаджеты
NAS-хранилище TerraMaster F4-422 оборудовано портом 10GbE
3DNews вчера в 00:30
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости вчера в 02:35
Гаджеты
Карты NVIDIA Ampere получат 12-контактные разъёмы питания
Игромания.ру вчера в 09:48
Игры
Джефф Кейли показал внешний вид геймпада DualSense для PS5
CyberSport.ru вчера в 16:44
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал свою новую возлюбленную
Как сообщает Live24, популярный комик, телеведущий и актер Гарик Харламов показал всем свою новую возлюбленную.
CT news 02:29
Общество
Мосгорсуд признал законным арест обвиняемого в госизмене Сафронова
Мосгорсуд признал законным арест советника гендиректора госкорпорации "Роскосмос" и бывшего журналиста газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, сообщает ТАСС из здания суда.
Газета.Ru вчера в 09:37
Кино
Кристофер Нолан настаивает на общемировой премьере «Довода»
Напомним, что премьера «Довода» уже несколько раз была перенесена. Первоначально фильм должен был выйти 17 июля.
ГЛАС.RU 00:01
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Кино
Стартовали съемки экранизации игры Uncharted с Томом Холландом
Главная роль в экранизации была отдана Тому Холланду, ставшему широко известным актером после роли в фильме «Человек-паук».
CT news 15 июля в 08:43
Технологии
Авторы Remnant: From the Ashes были удивлены успехом игры
Игромания.ру вчера в 13:07
Здоровье
В Хабаровске заполненность коек заболевшими коронавирусом достигла 90%
О заполненности в 90% можно говорить только о коечном фонде непосредственно Хабаровска, но самые лучшие больницы сконцентрированы именно там.
Новые Известия вчера в 06:03
Армия и оружие
В Пентагоне пояснили, о какой «супер-пупер ракете» говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, упоминавший о разработке в США гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном.
ТАСС вчера в 18:28
Гаджеты
Apple выпустила новую версию iOS 13.6
Американская корпорация Apple выпустила обновления операционной системы — iOS 13.6 и iPadOS 13.6.
ПРАЙМ вчера в 02:15
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews вчера в 02:11
Общество
В США школьницу отправили в тюрьму за невыполненную домашнюю работу
Власти штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, отправленной в тюрьму за невыполнение домашнего задания.
Известия 01:24
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM вчера в 10:51
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43