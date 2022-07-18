Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.
Практически все украинские диверсионно-разведывательные группы на территории Херсонской области уничтожены, а их пособники отправлены в тюрьмы, сообщил замглавы новой администрации региона Кирилл Стремоусов.
Украина в ближайшее время получит снаряды для американских реактивных систем залпового огня HIMARS большей дальности, сообщил глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает УНИАН.
По данным Банка России, только у 6% предприятий малого и среднего бизнеса имеются кредиты, тогда как около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) наблюдается у компаний, которые трудно отнести к этой категории: они аффилированы с крупными банками или компаниями и имеют кредиты более чем на 50 млрд руб.