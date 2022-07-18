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ЕК допустила сокращение ВВП ЕС на 1,5% при приостановке поставок газа из РФ

Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.
Интерфакс
Если же зимние температурные показатели останутся на среднем уровне, европейский ВВП может уменьшиться на 0,6-1 процент.
Lenta.ru
«Координированный ответ ЕС в преддверии зимы ограничит негативное влияние возможных серьезных сбоев на ВВП и рабочие места», — пишет агентство со ссылкой на документ.
Lenta.ru
В случае, если поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" не возобновятся в июле, к началу ноября газохранилища будут заполнены на 65-71%, прогнозирует Еврокомиссия, при целевом показателе в 80%.
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg: ВВП Евросоюза сократится на 1,5% без поставок газа из России
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