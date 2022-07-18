Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.
Госдепартамент США «опечален и глубоко обеспокоен» смертью британского наемника Пола Ури, находившегося в плену в признанной РФ Донецкой народной республике (ДНР), заявил пресс-секретарь ведомства Нед Прайс.
Влияние на рубль Сверхдоходы бюджета при предлагаемых Минфином параметрах бюджетного правила и цене нефти на нынешних уровнях составят 2,5–4,5 трлн руб. в год, оценил макроаналитик АО «Райффайзенбанк» Станислав Мурашов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила журналистам на полях мероприятия на Бали, что поведение Лаврова на встрече с коллегами по G20 указывает на то, что власти России не демонстрируют "и миллиметра" готовности к переговорам.
Провальная внутренняя политика и антироссийские санкции привели к тому, что Европейский союз идет к "мегакризису" с непредвиденными последствиями, говорится в статье немецкого журналиста Эрика Бонзе на портале Telepolis.