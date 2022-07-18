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ЕК допустила сокращение ВВП ЕС на 1,5% при приостановке поставок газа из РФ

Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.
Интерфакс
"Скоординированный ответ со стороны ЕС в преддверии зимы ограничит негативный эффект возможных крупных перебоев для ВВП и рабочих мест", - говорится в документе, озаглавленном "Save gas for a safe winter" ("Сберегай газ для безопасной зимы").
Интерфакс
В случае, если поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" не возобновятся в июле, к началу ноября газохранилища будут заполнены на 65-71%, прогнозирует Еврокомиссия, при целевом показателе в 80%.
Интерфакс
"В случае устойчивого дефицита на международном газовом рынке, восполнение запасов летом 2023 года может оказаться очень проблематичным, что в свою очередь затруднит подготовку к последующему зимнему сезону", - говорится в документе ЕК.
Интерфакс

Подробнее о событии

Bloomberg: ВВП ЕС может сократиться на 1,5%, если Россия перестанет поставлять газ
ТАСС13:50
Евросоюз может лишиться 1,5% ВВП после прекращения поставок газа из России
Фонтанка.Ру13:23
ЕК допустила сокращение ВВП ЕС на 1,5% при приостановке поставок газа из РФ
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