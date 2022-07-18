Приостановка поставок природного газа из России в Европейский союз может сократить ВВП ЕС на 1,5% в худшем сценарии, предусматривающем холодную зиму и отсутствие превентивных мер по экономии электроэнергии, полагают аналитики Европейской комиссии.
"Скоординированный ответ со стороны ЕС в преддверии зимы ограничит негативный эффект возможных крупных перебоев для ВВП и рабочих мест", - говорится в документе, озаглавленном "Save gas for a safe winter" ("Сберегай газ для безопасной зимы").
"В случае устойчивого дефицита на международном газовом рынке, восполнение запасов летом 2023 года может оказаться очень проблематичным, что в свою очередь затруднит подготовку к последующему зимнему сезону", - говорится в документе ЕК.
Судя по количеству уничтожаемых летательных машин и средств противовоздушной обороны (ПВО), в первые дни спецоперации Военно-воздушные силы (ВВС) Украины смогли сохранить большую часть своего парка, считает авиационный эксперт, автор телеграм-канала Fighterbomber.