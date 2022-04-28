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ЕК и Болгария создадут рабочую группу платформы ЕС по закупкам энергоносителей

Еврокомиссия (ЕК) объявила, что болгарский вице-премьер Асен Василев провел ряд встреч в Брюсселе, в результате которых достигнута договоренность создать в Софии первую региональную рабочую группу в рамках платформы ЕС по закупкам энергии.
Интерфакс
Утром в среду "Газпром" полностью приостановил поставки газа компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с отказом перейти на новую схему оплаты.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости
Задачей рабочей группы станет разработка и реализация плана по снижению зависимости от российских энергоносителей.
Lenta.ru

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Болгария и Еврокомиссия создадут рабочую группу по газу
ИА Красная Весна15:35
ЕК и Болгария создадут рабочую группу платформы ЕС по закупкам энергоносителей
Интерфакс14:56
Еврокомиссия и Болгария договорились о создании региональной рабочей группы по энергетике
Реальное время14:21
Еврокомиссия и Болгария договорились о созыве рабочей группы в рамках платформы ЕС по закупке энергоносителей
Радио Sputnik14:20
ЕК и Болгария решили создать рабочую группу в рамках платформы закупок энергоносителей
Lenta.ru14:07
ЕК и Болгария договорились создать в Софии региональную рабочую группу по энергетике
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