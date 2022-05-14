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ЕК может разрешить ограничивать цены на газ для потребителей

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителей при прекращении поставок из России.
Коммерсантъ
Агентство Reuters
 сообщает о том, что Европейская комиссия подготовила документ о краткосрочных интервенциях на энергетических рынках.
Центральная Служба Новостей
«Газпром» с 1 апреля по указу президента Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях.
Коммерсантъ
Москва также ввела санкции против 31-й европейской компании, чем фактически начала вводить поэтапное эмбарго на поставки газа в ЕС.
Коммерсантъ

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ЕК допустила ограничение цен на газ из России при прекращении поставок
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