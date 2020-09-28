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Газета.Ru
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Документ предполагает выделение €2 млн Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн. Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
ФАН

Еврокомиссия решила выделить Украине €2,7 млн для развития цифровой экономики

ФАН02:33
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

RT на русском23:00
Известия

Еврокомиссия выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Известия00:30
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Газета.Ru23:38
РЕН ТВ

Еврокомиссия спонсирует энергетическую реформу на Украине

РЕН ТВ23:31
Life.ru

Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Life.ru23:30
Аргументы и Факты

Еврокомиссия предоставит €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Аргументы и Факты01:14

В Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе

Серьезное обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и военные действия между Арменией и Азербайджаном вызывают серьезное беспокойство Москвы и других стран, заявил в понедельник, 28 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия06:28
87

Кабмин Германии подтвердил встречу Меркель и Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Ведомости06:16
2K

Невролог назвал необычные симптомы инсульта

Помимо вышеназванных признаков острого нарушения кровоснабжения головного мозга стоит учитывать: высокое артериальное давление; гипертонический криз; онемение либо покалывания в области щеки, языка, кисти; слабость в кисти; выпадение полей зрения; двоение в глазах; головную боль с рвотой, вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, потерю сознания.
Пятый канал22:55
56

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Astera25 сентября в 14:00
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Танки Т-90М получат новый отечественный комплекс активной защиты

В понедельник, 28 сентября, источники агентства «ТАСС» в российском военном ведомстве, сообщили, что танки Т-90М, которые сегодня находятся в процессе усовершенствования, могут стать обладателями отечественного комплекса активной защиты «Арена-М».
ГЛАС.RU06:26
3

Новак: Баланс на рынке нефти восстановлен, но риски сохраняются

"Баланс на рынке был восстановлен за счет того, что страны-производители частично сократили добычу, но сохраняется очень много неопределенностей, особенно, связанных с риском второй волны пандемии и тех карантинных мер, которые принимаются в разных странах для нераспространения коронавируса", - сказал Новак.
Российская газета03:28
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Губернатор Алтайского края госпитализирован с двусторонней пневмонией

«В воскресенье, 27 сентября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, доставлен с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении», — говорится в сообщении.
RT на русском03:27
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Белоруссия предложила производить самосвалы БелАЗ в России

Карьерный самосвал БелАЗ Следите за развитием событий в трансляции: "Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция" "Сейчас белорусские коллеги вышли с предложением рассмотреть производство самосвалов БелАЗ в РФ", — сообщил Евтухов.
REGNUM04:42
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КС РФ проверит запрет покидать место проживания в период пандемии

В запросе отмечается, что действующее законодательство наделяет органы государственной власти субъектов РФ полномочиями только "осуществлять меры по реализации, обеспечению и защите прав и свобод граждан, но не предусматривает возможности ограничивать эти права и свободы, в том числе и право граждан на свободу передвижения".
Интерфакс06:48
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В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

Депутаты партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали правительство ФРГ "сохранить нейтралитет" Киева и, по возможности, высказываться против вступления Украины в Евросоюз и НАТО, говорится в обращении политиков.
Газета.Ru05:31
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