ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины
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Документ предполагает выделение €2 млн Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.В источнике
С чего всё началось
ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины
В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн. Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.
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