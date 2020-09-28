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Газета.Ru
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Документ предполагает выделение €2 млн Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн. Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Еврокомиссия спонсирует энергетическую реформу на Украине

РЕН ТВ23:31
Аргументы и Факты

Еврокомиссия предоставит €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Аргументы и Факты01:14
Известия

Еврокомиссия выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Известия00:30
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Газета.Ru23:38
ФАН

Еврокомиссия пожертвует Украине 2 млн евро на реформы

ФАН01:56
Life.ru

Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Life.ru23:30
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

RT на русском23:00

ВВС США не смогли повторить авиационный трюк российского пилота

Ранее в YouTube появился видеоролик, на котором можно увидеть, как принадлежащий США истребитель F-15 Eagle намеревается повторить трюк российского Су-30СМ. Российский пилот осуществил трюк еще в 2017 году над сирийским небом.
Evo-rus.comвчера в 13:22
122

Японцы раскритиковали дистанционный осмотр Курил новым министром

Министр по делам Окинавы и Северных территорий, как в Японии называют южные острова Курильской гряды, Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо и возмутил японцев.
Lenta.ru21:13
147

В Крыму сообщили об американских БПЛА у границ региона

«На границе с Крымом активность украинских БПЛА сошла на нет после активизации американских дронов в экономической морской зоне полуострова», — цитирует РИА Новости источник в силовых структурах республики.
RT на русском21:55
4

Сына иркутского экс-губернатора задержали по делу о крупном хищении

Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
РИА Новости22:51
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Вышла Fitbit OS 5.0. Какие устройства получат новую операционную систему

Ещё в августе Fitbit выпустила несколько носимых устройств, включая Fitbit Versa 3, Sense и Inspire 2. Во время запуска компания пообещала предложить пользователям новые возможности при помощи программного обеспечения.
iXBT.com00:40

Магазины сети «Ашан» в Москве оштрафовали на 1,5 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал несколько магазинов сети «Ашан» в Москве на 1,55 млн руб. за недостоверное декларирование пищевой продукции и нарушение регламентов, «представляющих угрозу здоровью и жизни граждан», говорится в сообщении Роспотребнадзора по Москве.
Ведомости02:02
16

В России вступает в силу новый порядок работы медучреждений по профилактике коронавируса

Новый порядок организации работы российских медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции вступает в силу с 28 сентября.
ТАСС17:04
13

От AstraZeneca требуют раскрыть правду о болезнях испытателей вакцины

Компания AstraZeneca остается в эпицентре скандала, связанного с не самыми удовлетворительными результатами испытаний новейшей вакцины против коронавируса, в связи с тем, что в ходе тестов у добровольцев начали проявляться симптомы странных болезней.
Известиявчера в 20:40
90

На Украине обвинили «агентов Кремля» в фейках о массовых отчислениях курсантов после трагедии Ан-26

Командование воздушных сил ВС Украины обвинило «агентов Кремля» в распространении фейков о желании курсантов покинуть вуз, воспитанники которого разбились на Ан-26 под Харьковом.
Взгляд.рувчера в 07:26