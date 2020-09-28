В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.