Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Документ предполагает выделение €2 млн Украине на развитие энергетического рынка, а также рынка природного газа. Тендер нацелен на поддержку Национальной комиссии, которая и осуществляет распределение средств и регулирование в данных сферах.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

В рамках тендера Еврокомиссия намерена потратить €2 млн. Как указывается в документе, проект разработан для оказания поддержки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, и другим органам.
RT на русском23:00
Подробнее о событии
Известия

Еврокомиссия выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

Известия00:30
Газета.Ru

ЕК может выделить €2 млн на реформу энергетического сектора Украины

Газета.Ru23:38
Life.ru

Еврокомиссия решила спасти Украину от второго Чернобыля

Life.ru23:30
РЕН ТВ

Еврокомиссия спонсирует энергетическую реформу на Украине

РЕН ТВ23:31
RT на русском

ЕК выделит €2 млн на реформу энергетического рынка Украины

RT на русском23:00

Больницы в Армении прекратили плановый прием из-за военного положения

Медицинские учреждения Армении прекращают плановый прием пациентов из-за военного положения, введенного в стране в связи с событиями в Нагорном Карабахе, сообщили в пресс-службе минздрава.
РИА Новости23:32
6

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
542

В Саратовской области автомобиль врезался в лося, погиб один человек

Легковой автомобиль на трассе в Саратовской области врезался в лося и вылетел в кювет, в результате один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.
РИА Новости23:52
1