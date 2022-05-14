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ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителей при прекращении поставок из России.
Коммерсантъ
Агентство Reuters
 сообщает о том, что Европейская комиссия подготовила документ о краткосрочных интервенциях на энергетических рынках.
Центральная Служба Новостей
«Газпром» с 1 апреля по указу президента Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях.
Коммерсантъ
Отмечалось, что через "Новопсков" могла проходить почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).
РИА Новости

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