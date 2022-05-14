РБКЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставокЕврокомиссия рассматривает возможность разрешить странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителей при прекращении поставок из России.КоммерсантъПредполагается, что мера поддержки будет действовать во время переходного периода, передает Reuters со ссылкой на Welt am Sonntag.Коммерсантъ«Газпром» с 1 апреля по указу президента Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях.КоммерсантъНа этом фоне Москва ввела санкции против 31 европейской компании, чем фактически начала вводить поэтапное эмбарго на поставки газа в ЕС.ИА Красная ВеснаЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЕвропа может разрешить ограничивать цены на газ в случае остановки поставок из РоссииФАН02:23ЕК может разрешить ограничивать цены на газ из России — Welt am SonntagИА Красная Весна02:18ЕК может разрешить ограничивать цены на газ для потребителейКоммерсантъ00:34Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения цен на газ в случае прекращения поставок из РоссииРадио Sputnik01:43Еврокомиссия допустила ограничения цен на газ из России при прекращении поставокNews.ru22:53ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставокРБК22:12Показать ещёОценить68Поделиться