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ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить странам Евросоюза ограничивать цены на газ для потребителей при прекращении поставок из России.
Коммерсантъ
Предполагается, что мера поддержки будет действовать во время переходного периода, передает Reuters со ссылкой на Welt am Sonntag.
Коммерсантъ
«Газпром» с 1 апреля по указу президента Владимира Путина перешел на схему оплаты газа с недружественными странами в рублях.
Коммерсантъ
На этом фоне Москва ввела санкции против 31 европейской компании, чем фактически начала вводить поэтапное эмбарго на поставки газа в ЕС.
ИА Красная Весна

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Европа может разрешить ограничивать цены на газ в случае остановки поставок из России
ФАН02:23
ЕК может разрешить ограничивать цены на газ из России — Welt am Sonntag
ИА Красная Весна02:18
ЕК может разрешить ограничивать цены на газ для потребителей
Коммерсантъ00:34
Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения цен на газ в случае прекращения поставок из России
Радио Sputnik01:43
Еврокомиссия допустила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок
News.ru22:53
ЕК не исключила ограничения цен на газ из России при прекращении поставок
РБК22:12

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