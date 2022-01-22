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ЕК: объем поддержки жителей ЕС из-за роста цен на энергоносители превысил 21 млрд евро

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон оценила объем мер для поддержки жителей Евросоюза (ЕС) из-за роста цен на энергоносители более чем в 21 миллиард евро.
Lenta.ru
"Действия, предпринятые странами-членами для защиты потребителей, составили (в денежном выражении - ред.) более 21 миллиарда евро", - сказала еврокомиссар.
РИА Новости
"Сооружений для хранения запасов (газа) недостаточно в Европейском союзе. Многие министры указали, что положение на восточной границе (ЕС) и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке", - сказала член ЕК.
Интерфакс
Согласно отчету и прогнозу ЕК, в третьем квартале прошлого года фьючерсы продолжали расти.
ФАН

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