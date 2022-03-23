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ЕК одобрила пакет поддержки на 500 миллионов евро для сельхозпроизводителей Евросоюза

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Еврокомиссия одобрила пакет поддержки на 500 млн евро для сельхозпроизводителей ЕС, наиболее пострадавших от конфликта на Украине.
Общественная служба новостей
Как сообщало ИА REGNUM, введённые против России из-за специальной военной операции санкции, в частности, отразились и на фермерах в Европе.
REGNUM
Отмечается, что страны ЕС с помощью данного пакета смогут оказывать дополнительную финансовую поддержку фермерам.
Общественная служба новостей
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, Кабинет министров прорабатывает ряд предложений по поддержке нефтянки, в том числе расчет Налога на добычу полезных ископаемых от фактической стоимости продажи нефти.
Общественная служба новостей

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Еврокомиссия выделила помощь сельхозпроизводителям Евросоюза
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