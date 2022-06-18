Европейская комиссия (ЕК) вынесла постановление по заявке Украины на вступление в Евросоюз (ЕС), перечислив условия, невыполнение которых дает организации право отозвать у страны статус кандидата в ЕС, сказано в постановлении
Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами «Калибр» по пункту управления украинских войск в Днепропетровской области, уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, сообщило Минобороны России.
Ижевский электромеханический завод "Купол" приступил к созданию нового модуля зенитного ракетного комплекса "Тор", в котором установят новое программное обеспечение, позволяющее сбивать низколетящие цели.