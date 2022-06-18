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ЕК перечислила Украине условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Европейская комиссия (ЕК) вынесла постановление по заявке Украины на вступление в Евросоюз (ЕС), перечислив условия, невыполнение которых дает организации право отозвать у страны статус кандидата в ЕС, сказано в постановлении
 от 17 июня.
Известия
Украинские власти должны провести судебную реформу и ввести законы, препятствующие олигархии, коррупции, отмыванию денег, изменить законодательство о национальных меньшинствах.
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Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в пятницу, 17 июня.
РБК
Окончательное решение будут принимать лидеры сообщества на саммите, который пройдет 23 и 24 июня.
РИА Новости

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