Общество

ИзвестияИзвестияЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.
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Источник: Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.
ТАСС03:35

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ЕК рекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа

Комсомольская правда05:40

«Нафтогаз» опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

ТАСС04:52

«Нафтогаз» опроверг рекомендации ЕК закупать газ напрямую в России

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Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31

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REGNUM05:13

ЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Известия03:53

Европа посоветовала Украине закупать газ у России

Lenta.ru05:37
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Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
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Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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РБК 04:22
Путешествия

В России начали организованную продажу туров в Сирию

В регионе побывало около 50 человек. Они прилетают в Бейрут, оттуда до Сирии добираются автомобильным транспортом.
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Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

В Пензе под землю провалился припаркованный у магазина автомобиль, в результате происшествия погибли находившиеся в салоне два человека.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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Политика

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
РБК 05:38
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Партия «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Порошенко

Большинство депутатов от партии «Слуга народа» поддержит снятие неприкосновенности с Петра Порошенко, если оно попадет на повестку дня Верховной рады.
Rambler News Service 04:59
Спорт

Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии

С назначением сына первым вице-президентом НОК у глава государства связаны другие надежды.
Телеканал 360° 05:25
Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
REGNUM 04:42
Культура

На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Tricolor TV Magazine вчера в 01:55
Гаджеты

Бюджетные смартфоны на Android оказались опасны для пользователей

Установленное компанией специальное программное обеспечение на бюджетный телефон под управлением операционной системы Android, в большинстве случаях представляет серьезную опасность в плане информационной безопасности личных данных.
Evo-rus.com 16 ноября в 23:53
Здоровье

Госдума окончательно одобрила закон о новых премиях врачам

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым предусматриваются премиальные выплаты врачам за выявление у граждан онкологических заболеваний на ранних стадиях.
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Госдума приняла закон о правилах использования нацистской символики

Государственная дума приняла закон о правилах использования нацистской символики.
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Киев подтвердил передачу Россией трех украинских кораблей

Ранее МИД России подтвердил, что передача Киеву трех задержанных в Керченском проливе кораблей ВМФ Украины состоялась, но Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ.
Взгляд.ру вчера в 06:12
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Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» по номиналу

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в €1, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
ТАСС 05:10
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки, пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями.
ТАСС 04:34
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Вино «Крымский мост» поступит в продажу в декабре

Коллекционное вино «Крымский мост», выпущенное лимитированной серией, поступит в продажу 24 декабря.
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Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
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Сотрудник российской колонии закопал свою подругу

Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
Lenta.ru 03:53
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Студия Warner не издаст режиссерскую версию «Лиги справедливости»

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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
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Минюст и судебные приставы защитят россиян от коллекторов

Минюст России подготовил законопроект для защиты прав россиян от недобросовестных коллекторов.
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Члены комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России нашли в регионах страны финансируемые другими государствами "лагеря" для подготовки организаторов протестных акций.
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София Ротару вернется с концертами в Россию

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