Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

с чего всё началось

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.

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