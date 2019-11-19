Общество
ИзвестияЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую
Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.
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Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать газ из России напрямую в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сократив дорогостоящие реверсные поставки. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.ТАСС03:35
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