Политика

ИзвестияИзвестияЕК посоветовала Украине покупать российский газ напрямую

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ напрямую в объеме около 15 млрд кубометров в год. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказал источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам.
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«Нафтогаз» отрицает рекомендации ЕК о прямых закупках российского газа

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В «Нафтогазе» назвали фейком совет ЕК Киеву покупать российский газ напрямую

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Брюссель рекомендовал Украине закупать газ из РФ напрямую

Российская газета04:31

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RT на русском05:07

«Нафтогаз» назвал фейком рекомендации ЕК закупать газ напрямую у России

РИА Новости05:48

«Нафтогаз» опроверг данные о том, что ЕК рекомендовала Киеву закупать газ напрямую в РФ

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Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
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Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

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Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020

Ранее сообщалось, что сборная России U19 сыграла вничью со сверстниками из Уэльса в отборе Евро-2020.
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В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
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Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
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Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Международный суд ООН обязал Россию предоставить ответ по иску Украины

Международный суд ООН постановил, что Россия должна до 8 декабря 2020 года предоставить документы в ответ на иск Украины, говорится в коммюнике суда, опубликованном 19 ноября.
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Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие

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Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
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Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон, уточняющий нормы показа нацистской символики.
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Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
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