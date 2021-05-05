Объем просрочки по ипотеке на первичном рынке Кубани вырос на 17%

В целом по России объем просроченных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья на балансах банков в январе – марте 2021 года вырос на 4% — до 7,2 млрд руб. Доля проблемных кредитов под залог договоров долевого участия по отношению к общему просроченному ипотечному портфелю достигла 8,9%, увеличившись за три месяца на 0,5 процентных пункта против роста на 0,8 п. п. за весь 2020 год.