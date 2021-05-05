ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям
Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза.В источнике
С чего всё началось
Еврокомиссия в среду опубликовала
новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.
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Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза
Комсомольская правда08:01