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ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ иностранным государственным компаниям и частному бизнесу, получающему крупные иностранные госдотации, доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах Евросоюза.В источнике

С чего всё началось

Еврокомиссия в среду опубликовала
 новые предложения по ограничению доступа на единый рынок стран ЕС зарубежных компаний, получающих значительные субсидии от государства.

Подробнее о событии

Китайские инвестиции попали под европейский надзор

Коммерсантъ11:19

ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС иностранным госкомпаниям

ТАСС07:14

Еврокомиссия предложила ограничить иностранным госкомпаниям доступ к инвестициям Евросоюза

Комсомольская правда08:01

Еврокомиссия предложила ограничить инвестиции иностранных компаний в ЕС

РБК07:18

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Интерфакс10:56

ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям

Российская газета06:51

Еврокомиссия предлагает ограничить доступ к инвестициям в ЕС для иностранных государственных компаний

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