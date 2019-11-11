Политика
REGNUMЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября
Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу. Об этом сообщил 12 ноября европейский источник в Брюсселе. Стороны пока не подтвердили эту дату, добавил источник.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Трехсторонние консультации РФ, ЕС и Украины по газу завершились в Брюсселе
Народные новости09 ноября в 06:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Вашингтон
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Израиль экстрадировал в США россиянина Алексея Буркова. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.
ТАСС 13:15
Футбол
Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу
Sky Sports в твиттере разместил смешной видеоролик с ежегодного собрания элитных тренеров УЕФА, прошедшего в швейцарском Ньоне.
Soccer.ru 10:38
Здоровье
Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях
ToDay News Ufa 10 ноября в 13:31
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Культура
Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»
Уилл Смит вместе со старшим сыном Треем снял свою версию «Матрицы». Актер опубликовал в Instagram архивное семейное видео.
Культуромания 12:41
Технологии
Windows 10 November 2019 Update выходит уже завтра
Обещанное Microsoft ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, также известное как 1909 и 19H2, ориентировочно стартует во вторник, 12 ноября.
3DNews вчера в 08:25
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.
CyberSport.ru вчера в 04:45
Политика
Парламент Молдавии отправил правительство Санду в отставку
Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
REGNUM 06:10
Общество
Рособрнадзор прорабатывает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн
Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.
ТАСС 03:59
Спорт
WADA призвало дождаться итогов расследования по Московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призывает не спешить с выводами относительно расследования по изучению возможных фальсификаций с базой данных Московской лаборатории.
РБК 11:55
Футбол
«Локомотив» потерял Жоау Мариу до конца года из-за перелома пальца
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу пропустит остаток года в связи с переломом пальца ноги.
Sport24.ru 09:28
Шоу-бизнес
У Верки Сердючки случилась блокада сердца на съемках новогоднего шоу
Во время съемок новогоднего шоу у артиста и продюсера Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, возникли серьезные проблемы со здоровьем, сообщили украинские СМИ.
Взгляд.ру 00:29
Здоровье
Названы четыре признака, говорящие о начале диабета
По словам эндокринолога Алексея Зилова, в настоящее время большая часть людей с предиабетом рискует заболеть сахарным диабетом 2-го типа.
Московский Комсомолец 10:27
Здоровье
Популярное лекарство представляет смертельную опасность
Из 404 случаев повреждения печени от пищевых добавок, 8 оказались связаны с употреблением «Кратома».
Соловей.Инфо 04:24
Армия и оружие
50 ракет выпустили по Израилю из сектора Газа
Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили около 50 ракет по Израилю, 20 из них были перехвачены ПРО «Железный купол».
Известия 03:07
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
AutoNews 01:56
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Общество
Адвокат Дмитрия Ананьева опроверг отзыв у него гражданства Кипра
Бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева нет среди россиян, которых власти Кипра решили лишить «золотых» паспортов, рассказал «Ведомостям» адвокат бизнесмена Сергей Ковалев.
Ведомости 11:00
Армия и оружие
75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»
12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Газета.Ru 00:25
Политика
Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»
«Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — подчеркнула она.
Lenta.ru 10:15
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Авто
Машины в России дорожают при резком падении спроса на них
Спрос на новые автомобили в стране сокращается, а цены на некоторые модели выросли за этот год на 10%.
АвтоВзгляд 06:46
Политика
Порошенко рассказал о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что Крым обязательно вернется в ее состав.
РИА Новости 08:15
Шоу-бизнес
Шепелев сделал предложение возлюбленной
Шоумен уже сделал предложение своей возлюбленной, в ближайшее время они намерены оформить отношения в ЗАГС.
Московский Комсомолец 07:07
Политика
Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
РИА Новости вчера в 22:30
Происшествия
СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова
Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
Известия 03:48
Футбол
Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду
Футболисты итальянского «Ювентуса» остались недовольны поведением нападающего Криштиану Роналду, который в матче 12-го тура против «Милана» (1:0) после своей замены отправился в раздевалку.
News.ru 07:58