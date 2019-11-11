Политика

REGNUMREGNUMЕК предложила провести трехстороннюю встречу по газу 19 ноября

Девятнадцатое ноября рассматривается как возможная дата встречи новой трехсторонней министерской встречи России, Украины и Евросоюза по газу. Об этом сообщил 12 ноября европейский источник в Брюсселе. Стороны пока не подтвердили эту дату, добавил источник.
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В ЕК сообщили, что дата трехсторонней министерской встречи по газу пока не определена

ТАСС04:14

ЕК, Россия и Украина не смогли определить новую дату трехсторонней встречи по газу

Газета.Ru06:23

В ЕК опровергли информацию о назначении даты трехсторонней встречи по газу

REGNUM04:54

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Народные новости09 ноября в 06:56

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Взгляд.рувчера в 06:32

Назван срок начала следующего раунда трехсторонних консультаций по газу

Известиявчера в 06:45

Еврокомиссия назвала дату экспертной встречи по газу с Россией и Украиной

Rambler News Service10:43
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Врач предостерег о вреде свеклы при некоторых заболеваниях

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Газета.Ru 07:34
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Политика

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REGNUM 06:10
Общество

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Глава Рособрнадзора напомнил, что уже в следующем году будет сделан первый шаг в этом направлении: будет введен компьютерный экзамен по информатике.
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Спорт

WADA призвало дождаться итогов расследования по Московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призывает не спешить с выводами относительно расследования по изучению возможных фальсификаций с базой данных Московской лаборатории.
РБК 11:55
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Армия и оружие

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Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
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12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

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Игроки «Ювентуса» требуют извинений от Роналду

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