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ЕК предложила ввести через месяц запрет на услуги по транспортировке нефти из России

Еврокомиссия (ЕК) предложила через месяц ввести запрет на все услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.
ТАСС
В течение полугода Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти, а к концу года — и от импорта продуктов нефтепереработки.
РБК
Прежде Германия больше других европейских стран сопротивлялась новым антироссийским санкциям, теперь же страна готова к введению запрета на ископаемое топливо из РФ.
Компания
В Кремле, в свою очередь, предупредили, что введение запрета на импорт российской нефти со стороны Евросоюза «ударит по всем».
РБК

Подробнее о событии

ЕК предложила ввести через месяц запрет на услуги по транспортировке нефти из России
ТАСС09:50
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Bloomberg сообщило о намерении ЕС запретить услуги по транспортировке нефти РФ по миру
РЕН ТВ08:25
В ЕС предложили запретить европейским фирмам содействовать перевозкам нефти РФ
Интерфакс08:03
Bloomberg: в ЕС предложили запретить услуги по транспортировке российской нефти по миру
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В Евросоюзе предлагают запретить оказывать услуги по транспортировке российской нефти
Комсомольская правда07:27
Блумберг: в ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти РФ по миру
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