ТАССЕК предложила ввести через месяц запрет на услуги по транспортировке нефти из РоссииЕврокомиссия (ЕК) предложила через месяц ввести запрет на все услуги, связанные с транспортировкой российской нефти.ТАССВ течение полугода Евросоюз намерен отказаться от поставок сырой российской нефти, а к концу года — и от импорта продуктов нефтепереработки.РБКПрежде Германия больше других европейских стран сопротивлялась новым антироссийским санкциям, теперь же страна готова к введению запрета на ископаемое топливо из РФ.КомпанияВ Кремле, в свою очередь, предупредили, что введение запрета на импорт российской нефти со стороны Евросоюза «ударит по всем».РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРоссийская газетаНациональная служба новостейРБКИзвестияРосбалтКапитал страныГазета.RuКомсомольская правдаИА Красная ВеснаВечерняя МоскваПодробнее о событииЕК предложила ввести через месяц запрет на услуги по транспортировке нефти из РоссииТАСС09:50ЕС запретит перевозить российскую нефть и страховать ее поставкиРБК08:34Bloomberg сообщило о намерении ЕС запретить услуги по транспортировке нефти РФ по мируРЕН ТВ08:25В ЕС предложили запретить европейским фирмам содействовать перевозкам нефти РФИнтерфакс08:03Bloomberg: в ЕС предложили запретить услуги по транспортировке российской нефти по мируLenta.ru07:37В Евросоюзе предлагают запретить оказывать услуги по транспортировке российской нефтиКомсомольская правда07:27Блумберг: в ЕС предлагают запретить услуги по транспортировке нефти РФ по мируРИА Новости07:15Показать ещёОценить620Поделиться